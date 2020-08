Campagna elettorale a Peveragno, l'agenda dei due contendenti

Nonostante la pandemia perdurante, anzi, tenendo conto proprio di questa, intenso è il programma del calendario di appuntamento degli incontri con la popolazione per l’elezione del Sindaco di Peveragno, per permettere a tutti gli interessati di partecipare "in sicurezza".

«Idee Insieme per Peveragno» (logo libro aperto con mano munita di penna che vi scrive), che ricandida il primo cittadino uscente, Paolo Renaudi, è la prima lista a presentarsi: lunedì 31 agosto, alle 21, in Piazza Pietro Toselli, davanti al Municipio. Mercoledì 2 settembre (tutti gli orari son alle 21) la tappa sarà al Villaggio Colombero (lato peveragnese), dal Ristorante Pizzeria «Jocasta», giovedì 3 a Santa Margherita si sarà nell’Oratorio, lunedì 7 a Madonna dei Boschi nella Trattoria «Da Marisa», mercoledì 9 a Pradeboni alla Trattoria «La Posta», giovedì 10 a San Giovenale al «Bar del Colletto – Da Gino», lunedì 14 a Montefallonio dal Ristorante «La Badessa», mercoledì 16 a San Lorenzo nel cortile dell’Oratorio. Il momento con le Associazioni è fissato martedì 8 in Casa Ambrosino, la serata finale venerdì 18 (due giorni prima del voto), ancora in Piazza Toselli. Tutti saranno all’aperto, a parte a Colombero (il locale offre tutti gli spazi necessari), saranno all’interno, con ingressi «contigentati», solo in caso di maltempo. Eventualmente, a San Lorenzo, sarà montata tensostruttura.

La lista «SiAMO Peveragno» (anche gioco di parole con «Sì, amo Peveragno»), che candida Adriano Renaudi, parte il giorno dopo il concorrente, martedì 1° settembre, alle 20,30, e sceglie il locale SMAC, vicino al supermercato «Maxisconto», nella ex area Sipag, in via San Giorgio (causa limitazioni COVID 19, in caso di superamento limite presenze la serata potrà essere replicata anche il giorno successivo). La scelta par di procedere non solo per «zone» ma anche per «settori della popolazione». Subito, giovedì 3 settembre, alle 18,30, in Casa Ambrosino, vi sarà l’incontro con le Associazioni aventi finalità sociali/turistiche (ogni associazione riceverà invito via mail). Il giorno dopo (stesso luogo, stessa ora) sarà la volta delle Associazioni sportive, venerdì 11 di quelle culturali (il gruppo sembra molto radicato in tal mondo). Lunedì 7 settembre, alle 20, in frazione Santa Margherita, l’appuntamento è nella area esterna parrocchiale (in caso di maltempo la presentazione avverrà nei locali dell’ex ristorante «La Pineta», in Via Beinette). Martedì 8, alle 20,30, vi sarà la tappa al Villaggio Colombero, nei locali della Pizzeria Ristorante «Jocasta». Mercoledì 9, sempre alle 20,30, il momento a Madonna dei Boschi sarà al «Centro Congressi» di Via Luigi Massa 6, «Formont». Giovedì 10 s, alle 17, sarà il momento dell’incontro con la «terza età», al Centro Anziani, sede della Protezione Civile, in Via Beinette. Giovedì 10, alle 21, l’incontro con i giovani locali sarà al «Pub Chintanass». Lunedì 14, alle 20,30, toccherà a San Giovenale, alla «Trattoria del Colletto – Da Gino», martedì 15, stessa ora, a San Lorenzo, dalla scuola materna della frazione, mercoledì 16 a Montefallonio, locali del Circolo ACLI, giovedì 17 a Pradeboni, Trattoria «La Posta». Venerdì 18 settembre, sempre alle 20,30, la serata Conclusiva sarà ancora al locale SMAC (entrambe le liste terminano da dove son partite).