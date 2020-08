Carrù, due i candidati sindaci: la contesa è tra Francesco Rocca e Nicola Schellino

Salvo improbabili sorpese dell'ultimo minuto, a contendersi la carica di primo cittadino del Comune di Carrù saranno Francesco Rocca e Nicola Schellino, rispettivamente alla guida delle liste "CiviCarrù" e "Per Carrù", entrambe depositate nella giornata di ieri.

Francesco Rocca, pensionato classe 1953, è sostenuto da CiviCarrù, "una lista civica con giovani motivati e tanti rappresentanti del territorio. Abbiamo programmato gli incontri sul territorio, sperando che la situazione legata al Covid non si complichi. A partire dal 28 agosto abbiamo una serie di scadenze con associazioni di volontariato, di categoria e nelle frazioni, per arrivare all'ultima serata venerdì 18 settembre in Carrù, cominciando il 28. Quanto al programma, avevamo aperto alla cittadinanza tutta chiedendo spunti, ma anche causa covid non è stato possibile raccogliere tutti i suggerimenti che avremmo voluto. Potremo integrare il programma raccogliendo spunti nei prossimi incontri: i suggerimenti utili verranno fatti nostri”.

Nicola Schellino, avvocato classe 1985, gode dell'appoggio della lista civica "Per Carrù". "Stiamo elaborando il calendario degli incontri con la cittadinanza, che si svolgeranno principalmente nel mese si settembre, nel centro del paese e nelle frazioni, nel pieno rispetto delle prescrizioni legate al Covid. Siamo carichi… abbiamo già parlato con tantissime persone in questo mese, dopo l’ufficializzazione della campagna lo scorso 4 luglio, e continueremo a farlo. Il nostro programma è oggettivamente corposo, ma concreto: spazia tra diversi ambiti, soffermandosi su investimenti sul territorio, lavoro, infrastrutture, commercio, artigianato e agricoltura. Amministrare un Comune al giorno d’oggi, tra vincoli di bilancio, tagli ai trasferimenti statali e procedure rigorose, richiede competenze trasversali. L’approccio rappresenterà la vera rivoluzione rispetto al passato: la nuova Amministrazione dovrà mantenere alta l’attenzione verso le reali esigenze dei cittadini di Carrù dando voce alle numerose realtà associazionistiche presenti in paese".

I candidati sono ora in attesa di avere conferma da parte della Commissione elettorale sull’ammissione dell rispettive liste, prevista per questa sera.