Elezioni a Castiglione Tinella, corsa in solitaria per Bruno Penna

Quorum permettendo, sarà nuovamente Bruno Penna il sindaco di Castiglione Tinella. Classe 1964, il primo cittadino uscente sarà l'unico a concorrere per la carica, dal momento che non sono state depositate altre liste oltre alla sua "Castiglione nel cuore".

La sfida sarà dunque quella di portare i concittadini alle urne, per un'elezione unica nella storia repubblicana, visto il periodo in cui è stata fissata. L'appuntamento con il voto, infatti, anziché nella consueta primavera, sarà il 20 e 21 settembre.

"La vendemmia del moscato partirà ufficialmente il 1° settembre, ma c'è chi comincerà anche prima. Il 20 settembre dovremmo quindi esserne fuori, per cui gli impegni della campagna non dovrebbero essere un ostacolo nella partecipazione al voto - afferma Penna -. Rimane tuttavia la grande incognita del Covid, che oltre che sull'affluenza alle urne peserà sulla campagna elettorale. Speriamo non ci sia un incremento dei contagi".

L'avversario da battere sarà infatti l'assenteismo: se non dovessero votare il 50%+1 degli aventi diritto (compresi i residenti all'estero iscritti nel registro dell'AIRE), il Comune verrebbe commissariato.

"In ogni caso, in questo mese di campagna elettorale proporremo il nostro progetto: siamo contenti perché avremo l'opportunità di sviluppare i cantieri in corso, nel segno della continuità, lavorando anche a nuovi progetti. La squadra che si presenta a Castiglione Tinella vedrà diversi volti nuovi, anche tanti giovani: nei prossimi giorni diffonderemo materiale cartaceo e sui social per presentare il nostro progetto".