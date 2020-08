Il prossimo Sindaco di Narzole sarà donna: in lizza Laura Adriano e Paola Sguazzini

Chiunque sia il nuovo Sindaco, anzi la nuova Sindaca, sostituirà indubbiamente un predecessore la cui visibilità e vulcanicità non è mai passata inosservata, sia per le caratteristiche eclettiche del personaggio che per il percorso di esperienza politica. A Narzole, a contendersi la carica di primo cittadino raccogliendo il testimone di Federico Gregorio saranno Laura Adriano e Paola Sguazzini.

Laura Adriano, attuale Vice Sindaco, si presenta con una compagine quasi totalmente rinnovata rispetto alla lista del precedente Sindaco Federico Gregorio: Aldo Marengo, Lorella Sartirano, Francesco Varia, Emanuele Dellatorre, Daniela Manzone, Mario Panero, Davide Sarotto, Anna Arcostanzo, Andrea Toscano, Angelo Fontana, Rosella Colombini e Alessandra Testa.

Paola Sguazzini, outsider, medico anestesista presso l’Ospedale di Verduno e moglie del Dr. Manlio Massarengo, è alla guida di una lista di nuova formazione con all’interno alcuni candidati con passate esperienze amministrative (Bertola Francesca, Marengo Ada Luigia, Bozzoli Gabriella Laura, Proglio Andrea, Castagno Sabrina, Sartirano Ivana Veronica, Ciravegna Gian Piero, Taricco Ilario, Curti Flavio, Taricco Livio, Giachino Luca e Taricco Luana.