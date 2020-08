Martinetti (5 Stelle): “Pessimo il giudizio sull’operato della Giunta Cirio in questo primo anno”

Ivano Martinetti, classe 1966, albese, diplomato presso l’Istituto professionale alberghiero di Mondovì, contitolare di un’impresa di decorazioni e tinteggiature civile e industriali, è l’unico consigliere regionale espresso dal Movimento 5 Stelle in provincia di Cuneo nella tornata elettorale dello scorso anno.

Prima dell’elezione a Palazzo Lascaris è stato consigliere comunale ad Alba dal 2014 al 2019.

In Regione, è attualmente vicepresidente della II Commissione consiliare permanente che si occupa di Trasporti e Urbanistica.

Da quando Fabiana Dadone è stata designata ministro della Pubblica Amministrazione nel governo Conte è lui, di fatto, ad occuparsi delle vicende territoriali locali, nonostante il M5S non sia strutturato secondo i canoni classici degli altri partiti.

Alla luce delle novità emerse recentemente e nella prospettiva di possibili, nuove alleanze col centrosinistra nel Cuneese gli abbiamo rivolto alcune domande per capire qual è l’orientamento del Movimento 5 Stelle in provincia

Martinetti, dopo il voto sulla piattaforma Rousseau, il Movimento 5 Stelle sembra essersi omologato ai partiti tradizionali che tanto aveva contestato: superamento del doppio mandato, alleanze politica in sintonia con l’attuale quadro di governo, ecc. È davvero così? Ci fa capire come stanno le cose.

“É vero il contrario. È la vecchia politica ad essere cambiata, e non poco, da quando il Movimento 5 Stelle è entrato sulla scena politica. Per 20 anni si è parlato di processi, festini ed inchieste. Ora al centro del dibattito ci sono temi concreti come i problemi dei cittadini e le possibili soluzioni. Allo stesso tempo però è impensabile restare fermi per un decennio. Anche una forza politica giovane, come il Movimento, ha la necessità di evolversi restando però differente da tutte le altre realtà. Penso, ad esempio, alla restituzione degli stipendi dei nostri eletti, alla lotta ai privilegi della casta, al taglio dei parlamentari ed alle battaglie per scardinare vecchi sistemi di potere, vedi la vicenda Benetton”.

Tra due anni si vota a Cuneo, Mondovì e Savigliano, tre importanti centri del Cuneese. I 5 Stelle hanno due consiglieri comunali a Cuneo e Savigliano. Pensate ad accordi col centrosinistra per contenere l’offensiva del centrodestra oppure ritenete di proseguire il vostro percorso in solitaria?

“L’obbiettivo primario è essere presenti e competitivi in tutte e tre le elezioni. Quanto a possibili alleanze, non possono esistere ricette che vanno bene per tutti i contesti e per tutte le stagioni. Si dovrà valutare caso per caso, ascoltando la base degli attivisti del posto. A livello locale esistono enormi differenze, anche all’interno dello stesso partito. Alcuni amministratori hanno fatto bene, altri no. La valutazione non potrà prescindere dalle esperienze passate”.

La Regione Piemonte è stata scossa nelle scorse settimane dal caso di alcuni suoi colleghi “furbetti” che hanno usufruito del bonus Covid durante l’emergenza sanitaria. Che giudizio dà di quel fatto? È una vicenda chiusa o ritiene che sarebbe giusto verificare fino in fondo se, oltre a coloro che si sono autodenunciati, ci sono stati altri “furbetti” che sono riusciti finora ad infrattarsi?

“A proposito di differenze tra vecchia politica e Movimento 5 Stelle di cui parlavamo prima, le faccio notare una cosa. Questi episodi vergognosi in Piemonte si sono registrati a destra e sinistra, ma nessuno nel gruppo regionale del Movimento 5 Stelle. Non è un caso. E’ la dimostrazione di una differenza netta ed evidente. Quanto ad ulteriori verifiche sui furbetti penso siano doverose, occorre però verificare se siano possibili senza violare le norme sulla tutela dei dati sensibili”.

Che ne pensa il Movimento 5 Stelle delle iniziative adottate dalla Giunta regionale per fronteggiare le tante emergenze determinatesi durante il lockdown?

“Molto male. Abbiamo assistito ad una gestione da dilettanti nella Fase1 e nella Fase 2. Solo per citare alcuni casi: disastro delle Rsa, medici di base abbandonati a se stessi, infermieri ed operatori sociali dimenticati, pessima gestione dei tamponi e poi una distribuzione a casaccio dei bonus regionali con troppe categorie escluse”.

Lei è albese, come il Presidente della Regione Alberto Cirio. Che giudizio dà di questo primo anno di governo del centrodestra in Piemonte?

“Pessimo. L’emergenza sanitaria è stata gestita male, non siamo preparati per una eventuale seconda ondata e come se non bastasse negli ultimi mesi di lavoro in Consiglio regionale la Lega ed i suoi alleati hanno pensato principalmente alla legge sulla caccia, a ricette economiche vetuste come la cementificazione del territorio e a come modificare (in peggio a mio parere) l’ottima legge regionale sul gioco d’azzardo, che ha salvato molte famiglie dal baratro delle macchinette mangiasoldi. Unica nota positiva in uno spartito da dimenticare: l’apertura di Verduno. Ma su quel fronte restano, comunque, ancora molte cose da fare come un adeguato collegamento viario”.