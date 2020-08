Sindaco di Peveragno: è ufficiale, sarà corsa a due tra i cugini Renaudi

Dopo il passo indietro di Enzo Tassone, arrivato via Facebook, è confermata la corsa a due per l'elezione a sindaco di Peveragno: il testa a testa sarà tra i cugini Paolo e Adriano Renaudi, che già nella giornata di ieri, venerdì 21 agosto, hanno depositato le rispettive liste presso l'ufficio elettorale. A sostegno della candidatura di Paolo Renaudi sarà la lista “Idee insieme per Peveragno”, mentre Adriano Renaudi sarà appoggiato dalla compagine “sìAMO Pevergano”.

Non essendosi aggiunta alcuna nuova lista nella giornata di oggi, sarà una campagna elettorale giocata in famiglia: nel pomeriggio di oggi verrà effettuato il sorteggio che decreterà l'ordine di inserimento sulla scheda elettorale.