Le donne guidano meglio degli uomini: lo dimostrano le statistiche

Donne al volante, pericolo costante... Ma anche no! Un adagio che oltre a far venir meno il concetto di parità dei sessi, può finalmente essere contraddetto su basi solide. Perché non solo le donne non guidano peggio degli uomini, ma sono addirittura più brave.

A confermarlo è la rivista francese AutoPlus, sulla base dell’ultima indagine effettuata in Belgio dal Vias Institute. Dati alla mano, le donne sono un migliore affare per le compagnie di assicurazione, non solo perché sono percentualmente meno coinvolte in incidenti, ma anche per avere meno spesso torto.

Stando a quanto riporta la ricerca, il 44% delle donne che ha incidenti ne esce con danni lievi, il 23% con lesioni medie e il 34% con ferite gravi. Non solo, perché anche per quanto riguarda i decessi alla guida, sono coinvolte il 50% in meno rispetto agli uomini.

E per quanto riguarda le multe? Di nuovo un punto per la metà femminile del mondo, dal momento che 2 su 3 sono intestate ai colleghi maschi. Infine, pure le donne beccate a guidare in stato di ebrezza sono in numero inferiore rispetto agli uomini.

Finalmente è arrivato il momento di una bella rivincita. Cari uomini, accomodatevi pure sul sedile passeggero: guidiamo noi!