Volley femminile A1 - Bosca S.Bernardo Cuneo, lunedì verrà valutato l'infortunio alla mano sinistra di Erblira Bici

Cuneo Granda Volley ha reso note alcune precisazioni circa le condizioni di Erblira Bici, fino a giovedì scorso costretta a rispettare un periodo di quarantena dopo il suo arrivo in Italia oltre che infortunata alla mano sinistra.

"La giocatrice Erblira Bici nella giornata di giovedì 20 agosto ha concluso il periodo obbligatorio di quarantena previsto dopo il suo arrivo in Italia dall’Albania. Prima della partenza per Cuneo, durante un allenamento l’atleta aveva riportato un infortunio alla mano sinistra che lunedì 24 agosto verrà valutato dallo staff medico cuneese al fine di stilare un programma di lavoro per il pieno recupero della funzionalità dell’arto".

Ufficializzato anche l'orario del primo impegno stagionale della Bosca S.Bernardo Cuneo che, alle 17 di sabato 29 agosto, sfiderà la Saugella Monza (all'Arena Monza) negli ottavi di Supercoppa.

La vincente affronterà la vincente del confronto tra Brescia e Scandicci nei quarti di finale in programma martedì 1 e mercoledì 2 settembre. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A Femminile (https://www.youtube.com/user/LegaVolleyAF).

Martedì 25 alle ore 19.30 nuovo allenamento congiunto per le ‘gatte’, con la Futura Volley Giovani Busto Arsizio (serie A2). Si gioca a porte chiuse al Pala UBI Banca.