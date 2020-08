La dieta mediterranea è la migliore al mondo. La nota di Coldiretti confermata dalle foto di Maria Mesiano

Finalmente c’è pane, o meglio pasta, per i vostri denti: la dieta mediterranea è la migliore al mondo. A renderlo noto è la Coldiretti sulla base del best diets ranking 2020, elaborato da U.S. News & World’s Report’s.

Il nostro stile di vita si è classificato davanti alla dieta dash e alla flexariana, incamerando un altro importante riconoscimento. “La dieta mediterranea ha vinto la sfida tra 35 diverse alternative con un punteggio di 4,2 su 5, grazie agli effetti positivi sulla longevità e ai benefici per la salute, tra cui perdita e controllo del peso, salute del cuore e del sistema nervoso, prevenzione del cancro e delle malattie croniche, prevenzione e controllo del diabete”.

Afferma la Coldiretti, che aggiunge: "Il successo è stato ottenuto grazie al primo posto in ben quattro specifiche categorie: prevenzione e cura del diabete, mangiare sano, componenti a base vegetale e facilità a seguirla".



Ci dispiace per gli altri, ma spaghetti pomodoro e basilico per sempre, come insegna il piatto preparato a regola d’arte da Maria Mesiano. Vi è venuta fame, eh?