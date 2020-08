A Castagnole Lanze, agosto si chiude con la 161esima edizione della Fiera della Nocciola

Lunedì 31 Agosto a Castagnole delle Lanze si terrà la 161esima edizione della Fiera della Nocciola.

Una longeva e seguita tradizione che l’assessore all’Agricoltura del Comune, Mario Coppa definisce “una Fiera dai natali incerti, non essendoci dati storici che facciano risalire ad un anno preciso l’inizio di questo evento, ma che almeno negli ultimi decenni ha assunto un richiamo considerevole nel panorama degli avvenimenti che ruotano attorno alla nocciola, principalmente perché durante questa manifestazione viene tradizionalmente fissato il primo prezzo di riferimento dell’annata di questo frutto.”

Continua Coppa “È una Fiera importante perché è la nocciola ad essere diventata importante. Ormai punto di riferimento imprescindibile nell’economia agricola del nostro territorio e nella capacità di portare reddito a chi la coltiva, la nocciola ha sviluppato attorno a sé l’interesse crescente di coltivatori, tecnici agronomi, operatori della filiera della trasformazione, cuochi, chef ecc.

Se poi parliamo di un territorio come il nostro, inserito in un areale più diffuso come la Langa e l’intero Piemonte, particolarmente vocato a questa coltivazione, tanto da avere ottenuto un prodotto di eccellenza dalle caratteristiche organolettiche uniche e irripetibili (la migliore nocciola al mondo) e di un marchio inconfondibile, allora diventa facile spiegare il motivo di tanta longevità.”

Quest’anno, purtroppo, a causa della situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 in cui la Fiera si svolgerà, non sarà possibile ripetere in toto gli eventi abituali, ma nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale e di contenimento del virus, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso qualità della nocciola, giunto alla sesta edizione, e la proclamazione del prezzo ufficiale “Nocciola 2020”.

IL PROGRAMMA

Ore 8:30 - 161ª Fiera della Nocciola.

Ore 9:30 - Tour panoramico tra i noccioli e i vigneti del territorio, rivolto ai giornalisti e alle autorità presenti.

Ore 10:00 - Esposizione di macchine agricole presso il Campo Giochi nei pressi di Piazza Lucchini.

Ore 12:00 - Piazza San Bartolomeo: premiazione della 6ª edizione Premio Qualità con il patrocinio Nocciole Marchisio.

Proclamazione del prezzo di riferimento della Nocciola Piemonte IGP annata 2020.

Ore 13:00 - Pranzo della Nocciola, organizzato dall’A.T. Pro Loco San Bartolomeo.

Ore 16:00 - 17:00 - Merenda con gelato alla nocciola, offerto gratuitamente ai bambini.

Ore 16:30 - 18:00 - …E i grandi stanno a guardare: i bambini potranno accedere al Luna Park delle giostre gratis.

Ore 17:00 - Tra Moscato e Nocciola: degustazione sensoriale.

Degustazione delle diverse tipologie di Moscato (secco, dolce, spumante e vermouth) in abbinamento con dolci alla nocciola. In collaborazione con la Premiata Bottega del Vino di Castagnole delle Lanze e l’Azienda Dolciaria Dacasto.

Introduzione a cura del giornalista e scrittore Luigi Padovani e presentazione del libro Enciclopedia della nocciola. Necessaria la prenotazione contattando il numero 340 648586. Disponibilità fino ad esaurimento posti.

Ore 20 - Aperitivo offerto dalla Cantina Dogliotti 1870.

A seguire serata gastronomica: direttamente dal programma “La prova del cuoco”con lo chef Diego Bongiovanni che presenta il menù della nocciola

Ore 21:30 - La grande musica con Sonia de Castelli e Federica Coco.

Posti a sedere garantiti su prenotazione (cell.: 389 0757658).

Area ristoro riservata all’interno dell’area spettacolo.

Ore 23:30 - Elezione di Miss San Bartolomeo 2020.