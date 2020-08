Cosa fare questa domenica di agosto in Granda? Ecco qualche idea

Manifestazioni, concerti e spettacoli, per salvaguardare la nostra salute e quella degli organizzatori, sono regolati secondo le recenti normative nazionali e le Linee guida della Regione Piemonte in vigore per prevenire il contagio da coronavirus. Per verificare la necessità di prenotare e per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma, consulta le pagine Facebook o i siti degli organizzatori. Altri suggerimenti per trascorrere il tuo tempo libero li trovi sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it .

Appuntamento anche oggi, domenica 23 agosto a Sant’Anna di Valdieri con la ventinovesima Festa della Segale che punta alla sicurezza e si presenta con un programma leggero, dedicato alle famiglie e agli appassionati di cultura alpina.

Oggi la festa continua alle 9, con la passeggiata sui sentieri della segale, escursione musicale gratuita, opportunità per imparare a guardare i boschi di Sant’Anna di Valdieri con occhi nuovi e scoprire testimonianze di un tempo, non troppo lontano, in cui queste montagne erano abitate e vissute da tante persone.

Al pranzo, dalle 12.30, ci pensano i ristoranti di Sant'Anna di Valdieri: su prenotazione, menu dedicati al tema segale. Il pasto potrà essere consumato presso le aree allestite nell'isola pedonale in centro paese. Tutti gli appuntamenti della Festa della Segale sono gratuiti, ma per parteciparvi è necessario prenotarsi e indossare la mascherina.

Info e prenotazioni: www.ecomuseosegale.it

A Limone Piemonte proseguono gli eventi dell’estate: oggi, domenica 23 agosto alle 10 a Limonetto si terranno la Messa e la processione di San Chiaffredo, per celebrare il patrono della frazione. In serata, alle 21, al cine-teatro “Alla Confraternita" ci sarà un incontro teatrale con Domenico Clerico e Federica Faccaro.

Per il quarto anno consecutivo anche oggi torna il “Fuori Tutto” a Mondovì, l'appuntamento organizzato da commercianti, bar, vinerie e ristoranti di Mondovì Breo che propongono gli 'affari di fine stagione' in coincidenza con la fine del periodo dei saldi estivi.

Una giornata ideale per conoscere le attività del centro commerciale naturale che trasforma le vie e le piazze del borgo storico in una vera e propria festa dello shopping. L’area interessata è quella del quartiere di Breo, dalle Piazze Santa Maria Maggiore, San Pietro e Cesare Battisti; via Piandellavalle, via Sant'Agostino, via Beccaria, vicolo del Moro e corso Statuto. Info: https://lafunicolare.net/it





Il Roero Music Fest prosegue il programma della settima edizione fino al 12 settembre. Come sempre nello spirito del festival, anche quest’anno ci sarà una forte attenzione alle eccellenze artistiche piemontesi e i concerti saranno allestiti in ampi spazi immersi nella natura a contatto con le bellezze artistiche del paesaggio, nel rispetto delle regole vigenti per l'organizzazione di eventi. Per la partecipazione è consigliata la prenotazione scrivendo a milleunanota.alba@libero.it oppure inviando un messaggio whatsapp al 3347867028. Si prega il pubblico di partecipare munendosi di mascherina. Appuntamento oggi, domenica 23 agosto alle 21 a Guarene (in caso di maltempo si terrà alla chiesa della SS. Annunziata) con “Un sassofono per due”, Giuseppe Di Filippo sassofono e Carlo Actis Dato sassofono.

Info: www.roeromusicfest.com e www.facebook.com/roeromusicfest

A Racconigi, oggi, domenica 23 agosto, appuntamento con “L'essenziale è barocco”, visita al Castello con approfondimento su uno dei più interessanti Principi del casato Savoia Carignano, Emanuele Filiberto. L'evento che ricordiamo è la sua nascita avvenuta il 20 agosto 1628. Non si tardò a capire che il piccolo aveva un problema: era sordo. La sua fu quindi una vita piena di ostacoli, ma Emanuele Filiberto era intelligente, tenace e curioso. Chi vorrà trascorrere la giornata nel paese, troverà le vie del centro storico di Racconigi invase dalle bancarelle del Mercatino Trovarobe. In piazza Burzio, aspettano i più curiosi i volontari dell'associazione Sul Filo della Seta che apriranno le porte al Museo Giardino della Civiltà della Seta. Gli amanti della natura potranno percorrere i viali del Parco del Castello che, anche se non completamente fruibili, offrono diversi meravigliosi scorci ideati da Xavier Kurten per il re Carlo Alberto. Anche il Centro Cicogne e Anatidi Federato LIPU attende, con i suoi ospiti di ogni specie, curiosi esploratori pronti ad assaporare il silenzio ed i suoni della natura. Info: www.visitracconigi.com/racconigiestate



Paesana ospita questo fine settimana la festa patronale di San Bernardo, protettore del Borgo intitolato a Santa Maria.

Prevista l’apertura, nelle piazze del borgo, del luna park, che rimarrà a Paesana sino al 24 agosto. Oggi, domenica 23 agosto, in mattinata sono in programma le celebrazioni religiose e alle 21.30, spazio alla “Caccia allo staff” per le vie del paese, per poi terminare, lunedì 24 agosto, con la “Veglia sotto le stelle”. Info e programma della manifestazione: www.facebook.com/prolocopaesanacn

A Sampeyre oggi, domenica 23 agosto sarà una giornata imperdibile con i Saldi Griffati Crocettapiù, direttamente dal Prestigioso Mercato Torinese LA CROCETTA.

Si potranno acquistare saldi griffati su abbigliamento, calzature, arredo casa, pelletterie, abiti uomo, donna, bambino.

L’appuntamento è in piazza della Vittoria dalle 9,00 alle 19,00; nel rispetto del DPCM del 16 agosto 2020, è richiesto l’uso della mascherina.

Info: www.facebook.com/events/323633482017499/

A Cortemilia proseguono gli eventi correlati alla Fiera nazionale della nocciola: è stata inaugurata la mostra multimediale Viaggio al centro del mondo: itinerari cortemiliesi nel complesso monumentale del convento francescano. La chiesa di San Francesco sarà visitabile in autonomia scaricando sul proprio smartphone un’app che consentirà di aprire le porte e, una volta entrato, il visitatore si troverà coinvolto in un evento di video mapping, ovvero una scenografia virtuale con contenuti audio e video che racconteranno il legame di Cortemilia con la nocciola.

Anche oggi, domenica 23 agosto, dalle 10 alle 19, nelle vie e piazze di Cortemilia saranno presenti le bancarelle di prodotti tipici del territorio.

Info: www.facebook.com/comunedicortemilia

A Monbarcaro appuntamento a Lunetta 11 alle 17.30 con “Attraverso Festival” Marco Gobetti in Giaime e Luigi Pintor: Agire in modo utile – lezione recitata di Leonardo Casalino. Prenotazione obbligatoria info@lunetta11.com

Ingresso Libero. Un picnic culturale all’aria aperta in cui, attraverso l’interpretazione dell’attore, ci si può addentrare in memorie storiche utili a riflettere analogicamente sul presente: la lezione recitata “Giaime e Luigi Pintor. Agire in modo utile” evoca la vita di due protagonisti dell’antifascismo, a partire dalle pagine più belle scritte da Giaime e Luigi, due fratelli che, grazie al loro rigore intellettuale, hanno fornito un esempio di quanto sia importante il legame tra la politica e la cultura. Lo spettacolo avrà luogo alle 17.30 e il pubblico è invitato a portare con sé un piccolo kit da picnic: un plaid su cui sdraiarsi ascoltando la lezione recitata e una borraccia da riempire con l’acqua della fonte di Lunetta. Per le disposizioni anti COVID-19 è obbligatorio l'uso della mascherina personale. In caso di dimenticanza saranno messe a disposizione dall'organizzazione, salvo esaurimento scorte. Info: www.facebook.com/Lunetta11

A Barolo, fino al 1° novembre con la mostra “Impressionisti. Segni e disegni”

saranno esposte 62 opere di alcuni dei più grandi maestri impressionisti, tra rari disegni, pastelli, acquerelli e opere grafiche. Da Corot a Monet, da Renoir a Cezanne, senza tralasciare Degas, De Nittis, Pissarro, Signac, Sisley e moltissimi altri, noti e meno noti, tutti artisti che hanno partecipato alle otto mostre ufficiali dell’impressionismo tenutesi a Parigi a partire dalla prima, inaugurata nel 1874, presso lo studio del fotografo Nadar.

Al fianco di questa straordinaria mostra, anche la mostra “Sculture nella città”, organizzata dal Comune di Barolo con la collaborazione dell’Ambasciata del Messico e di Diffusione Italia e con la collaborazione della locale Pro loco. Info: www.comune.barolo.cn.it

Oggi, domenica 23 agosto, alle 15, presso il Forte di Vinadio avrà luogo la visita guidata “Body Percussion” con interazioni musicali (paesaggio sonoro, educazione all’ascolto e body percussion) all’interno dell’antica fortezza, in collaborazione con Comune di Vinadio, Fondazione Artea e La Fabbrica dei Suoni. La visita guidata con momenti ritmico-musicali renderà più viva, dinamica e accattivante la storia e le vicende del Forte.

I partecipanti saranno invitati a produrre semplici performance artistico-musicali, avvicinandosi così alla musica in modo divertente ed intuitivo e tracciando collegamenti tra le diverse discipline artistiche e storiche.

Biglietto: 8 euro. Obbligo di prenotazione al numero 349 5094696 o scrivendo a info@personepatrimoniodimpresa.it. Info: www.personepatrimoniodimpresa.it

Questa domenica, dalle 10 alle 19 il Forte di Vinadio ospiterà ancora il Temporary Shop, la bottega temporanea allestita tra le mura della fortezza dedicata all’artigianato artistico e ai prodotti tipici del territorio. Ingresso gratuito.

Info: www.facebook.com/fortedivinadio

A Casteldelfino, oggi, domenica 23 agosto, nel centro paese, tutto il giorno, è prevista la 37^ Sagra del Miele, sagra e mercatini delle erbe officinali. Bancarelle e negozi aperti.

Alle 10 è in programma la cerimonia di intitolazione del percorso per raggiungere il Lago Secco dedicato alla compianta Lucia Salvatico. Info: gruppo pubblico Facebook Vivo Casteldelfino

www.facebook.com/groups/416224708771794

A Frabosa Soprana oggi, domenica 23 agosto è in programma l’escursione gratuita “Trekking delle due Frabose”. Info: www.facebook.com/frabosa

A Ormea questa sera, alle 21,15 nella Società Operaia verrà proiettato “La guerra è finita, la memoria no. Storie di uomini, donne e famiglie”, regia di Carlo Lovati e con la regia musicale di Piero Ruvida. Info: www.comune.ormea.cn.it

Oggi, domenica 23 agosto, l’Associazione Octavia e l’Associazione Turismo in Langa di Alba presentano “Alla scoperta di Octavia”, un’intera giornata di visite guidate in alcuni dei meravigliosi beni culturali del territorio di Octavia: Moretta, Murello, Revello e Scarnafigi sono i quattro comuni protagonisti dell’iniziativa presso i quali sarà possibile tuffarsi nell’arte, nella storia e nell’architettura del nostro territorio. Al termine delle visite sarà possibile effettuare degustazioni di prodotti tipici.

In ogni bene culturale, i turni di visita saranno alle ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00 e per aderire sarà necessario effettuare la prenotazione sul sito www.turismoinlanga.it, compilando l’apposito form, mandando una mail a info@turismoinlanga.it o telefonando al numero 0173 364030.

Il costo d’ingresso è 8 euro per gli adulti, ridotto 6 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni e gratuito per i minori di 6 anni. È possibile inoltre fare il biglietto cumulativo di 15 euro per visitare tutti i beni coinvolti. Info: www.associazioneoctavia.com

Oggi, domenica 23 agosto, dalle 17.00 alle 18.30 è in programma “Missione natura”, escursione adatta a tutti nell’Oasi naturalistica “La Madonnina” a Sant’Albano Stura.

L'Oasi è un vero scrigno di biodiversità che sa sempre incantare grandi e piccini, con i suoi numerosi e affascinanti abitanti. La stagione permetterà di effettuare approfondimenti non solo sull'avifauna, ma anche su libellule e farfalle. Portare il binocolo,

Prenotazioni: eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it; 0171.444501

Ritrovo all’ingresso principale. Info: www.facebook.com/OasiNaturalisticaLaMadonnina

Prosegue la rassegna Castelli Aperti che raccoglie nel suo circuito un patrimonio formato da castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici diffuso su tutto il territorio piemontese. Il 23 agosto sono tanti i beni che apriranno le porte ai visitatori per una domenica all’insegna di arte e cultura.

Nella nostra provincia, per chi vuole visitare una mostra in un meraviglioso contesto architettonico e storico, al Filatoio di Caraglio prosegue “Un set alla moda. Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi” a cura di Domenico De Gaetano.

Visite guidate gratuite del paese ogni domenica, con orario 15.00-18.00 al Borgo e al Castello di Niella Tanaro, quest’ultimo visibile solo dall'esterno per restauri.

Aperti anche la Torre di Barbaresco, il Castello di Monticello d’Alba con visita libera al parco e guidata nel castello. Visitabili questa domenica anche il Palazzo Salmatoris a Cherasco, il Castello Reale di Govone, il Castello della Manta e il Forte Albertino di Vinadio. Info e modalità per la visita: www.castelliaperti.it

“Langhe Sightseeing Tour” è un’iniziativa che consente di visitare in autonomia i più importanti paesi delle Langhe con la possibilità di prendere l’autobus quante volte si vuole e la libertà di salire a bordo in qualsiasi punto del percorso nell’arco delle 24 ore e con lo stesso biglietto. Il servizio, operativo ogni sabato, domenica e nelle giornate festive, permette di ammirare comodamente seduti da un bus scoperto e dotato di ogni confort i paesaggi delle Langhe e alcuni borghi da cartolina.

Le corse, in totale quattro al giorno, partono da Alba ed effettuano numerose soste attraversando le località. L’accesso al servizio è garantito nel rispetto delle norme e degli atteggiamenti che limitano la diffusione del Covid-19. Per acquistare i biglietti, consultare percorso e orari e avere ulteriori dettagli è possibile visitare il sito Internet www.langhesightseeingtour.it

Prevista anche una convenzione per l’accesso ai castelli delle Langhe.