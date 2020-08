Limone Piemonte: tutti gli eventi dal 24 al 30 agosto

Si prospetta particolarmente ricco, il calendario degli eventi previsti per la settimana prossima a Limone Piemonte.

Lunedì 24 agosto ci sarà un nuovo incontro della rassegna “Il racconto dei racconti”, dedicata al teatro e alla narrazione: grandi e piccini potranno mettersi in gioco ed imparare i segreti dell'arte di raccontare e di saper ascoltare storie. Dalle 20.30 alle 22 al Piazzale Nord. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio turistico: 0171925281.

Martedì 25 agosto dalle 15 alle 18 presso il tendone allestito al Piazzale Nord ci sarà l’ultimo incontro dell'estate dedicato al laboratorio di cesteria. Un'opportunità per grandi e piccini per cimentarsi nella realizzazione degli oggetti più disparati utilizzando le antiche tecniche dell'intreccio sotto la guida esperta di Esteve Anghilante. Info e prenotazioni: Ufficio turistico (tel. 0171925281).

Mercoledì 26 agosto torna lo Sport day, un'intera giornata di divertimento per bimbi e ragazzi dai 5 ai 15 anni. A partire dalle 10 le vie del paese si trasformeranno in un’area giochi a cielo aperto, dove potersi mettere alla prova in varie discipline sportive: basket, volley, calcio, minigolf, tennis, bocce, equitazione, ciclismo, pattinaggio e lancio degli anelli. Le prove saranno dislocate tra il centro storico, la via Romana, il Campo Base, il Maneggio e Limonetto. Nel pomeriggio distribuzione di merenda e gadget per tutti. Ingresso gratuito. Info: Proloco Limone (Baba) 3401034404.

Sempre mercoledì 26 agosto al Maneggio l’Ippica Saluzzese propone a Limonetto la “Giornata Verde Pony”: escursioni ed attività per i più piccoli dalle 10 alle 16.30. Info e prenotazioni: 3291227776.

Giovedì 27 agosto alle 11 in zona Maneggio i bambini potranno partecipare al laboratorio “Dipingiamo i nostri amici cavalli” con gli istruttori de La Canunia. Info e prenotazioni: Michael 3497947739.

Venerdì 28 agosto dalle 14.30 alle 17 ci sarà l'incontro settimanale “Divertiamoci con i giochi di una volta”: animazione per bambini e ragazzi dalle 14.30 alle 17 con ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 27 agosto presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone (017192319 - info@scuolascilimone.it ).

Dalle 15 alle 17, invece, si terrà il consueto appuntamento settimanale dedicato ad approfondire la storia e la cultura limonese. Una visita guidata lungo le vie del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. Info e prenotazioni: Ufficio turistico (0171925281).

Da non perdere alle 18 l’Aperitivo per aria: un’occasione unica per gustare a bordo della Telecabina Severino Bottero i piatti tipici preparati dallo chef dell’Osteria Il Bagatto, accompagnati da una selezione di etichette a cura della Banca del Vino di Pollenzo. Info: 01711670036-prenotazioni@alpitaliane.it.

Sabato 29 agosto prende il via la Transalp Experience alla scoperta dell’Alta Via del Sale: 95 km di percorso con partenza da Limone e arrivo a Sanremo in uno scenario mozzafiato. I ciclisti affronteranno nove ore di pedalata per raggiungere il mare in mountain bike o e-bike, divisi per gruppi omogenei in base al grado di allenamento e alla tipologia di bike, accompagnati da istruttori specializzati. L’organizzazione prevede tre ristori con prodotti tipici durante il percorso e possibilità di ricarica e-bike, e buffet finale sul lungomare di Sanremo. Info e prenotazioni: www.limone-on.com – 3494642416.

Domenica 30 agosto sarà la giornata “Magic Disney”: i commercianti limonesi trasformeranno il paese in un villaggio animato dai personaggi dei cartoni animati più amati dei bambini.

In serata, alle 21, il cine-teatro Alla Confraternita ospiterà lo spettacolo teatrale di Domenico Clerico dal titolo “Intervista forse impossibile, certamente utile: anche il Covid dice la sua”. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio turistico: 0171925281.