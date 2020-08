Open Baladin nel grande dehor per il "Salotto delle Stelle" di Cuneo

L’estate è una stagione in cui ci si vuole prendere del tempo per sé da trascorrere in completo relax, divertimento e serenità. Quest’anno più che mai, dopo le privazioni che tutti noi abbiamo avuto in primavera, abbiamo voglia di passare del buon tempo in famiglia e con gli amici, in spazi aperti, respirando a pieni polmoni un’aria ricca di sorrisi, occhi luminosi e divertimento.

Tutti quanti noi, quest’anno, ci meritiamo di vivere a pieno dei momenti di condivisione in completa serenità e sicurezza e che ci permettano di vivere quel pizzico di magia che può esserci solo in estate, come quando si sogna guardando un meraviglioso cielo stellato!

Abbiamo bisogno di far brillare i nostri occhi. Abbiamo bisogno di far emozionare i nostri cuori. Abbiamo bisogno di nutrirci di buone sensazioni. Per questo motivo noi di Open Baladin, nelle sere del 27 - 28 - 29 - 30 agosto, condividiamo insieme ad altri protagonisti il più bel salotto di Cuneo: Piazza Galimberti!

Vogliamo assicurarti un momento magico sotto un cielo stellato, un’atmosfera unica che mantiene le giuste distanze e che avvicina i cuori, un’esperienza incantevole che diventerà un fantastico ricordo e lo facciamo attraverso la nostra degustazione di portate a cui abbiniamo ogni volta la birra più adeguata a far risaltare gusti e sapori.

Questo il nostro menù:

“La Speziale” di Marco Aperlo: scamone di vitello marinato home-made alle erbe mediterranee —> in abbinamento: assaggio di Birra Nora Baladin

Stinco di maiale alla Birra Brune Baladin (1250 gr.) con patate al forno —> in abbinamento: assaggio di Birra Leon Baladin

Birramisù —> in abbinamento: assaggio di Birra Lune Baladin

Incluso: acqua, birre in degustazione, pane e coperto. Prezzo: 30 euro per persona.

Saremo in tanti a condividere insieme il Salotto delle Stelle, quindi, per esser sicuro/a di aver garantito il tuo posto:

1 scegli Ristorante Open Baladin (www.ilsalottodellestelle.it)

2 prenota ad Open il tuo tavolo telefonando al 0171 489199

3 vieni la sera in cui hai prenotato e goditi una serata davvero speciale!