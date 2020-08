Tricolore alla scuola "Rodari" di Bra, la denuncia di Fratelli d'Italia

"Bra, Scuola Statale dell’Infanzia 'Gianni Rodari'. Quando una città è amministrata dalla sinistra, questo è il rispetto per la Bandiera Italiana. Vergogna!". La denuncia che arriva, con tanto di foto, a mezzo social su Facebook è di Roberto Russo, coordinatore braidese di Fratelli d’Italia.

“Un’Amministrazione comunale, come quella di Bra, che non ha a cuore l’integrità della Bandiera del proprio Paese denota totale incapacità di rappresentare i valori che essa simboleggia - commenta Russo -. Ciò si ripercuote inevitabilmente sulla quotidiana azione amministrativa che, infatti, ormai a Bra è assolutamente caratterizzata dalla trascuratezza e dalla mancanza di visione e di capacità di gestire ogni problema, piccolo o grande che sia. Bra non merita davvero ciò che le sta capitando”.