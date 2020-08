Ospedale Santa Croce di Cuneo: "Trattamento poco umano di una persona anziana e sparizione degli orecchini"

Gentile Direttore,

con la presente porto a conoscenza della pubblica opinione due situazioni che hanno coinvolto l’Ospedale Santa Croce, nei primi giorni di luglio.

Domenica 12 luglio verso le ore 12, mia mamma di 90 anni (91 il prossimo 15 settembre), ospite di Casa Famiglia, veniva ricoverata, alle ore 11, presso il Pronto Soccorso in quanto vittima di una caduta.

La mamma è stata dimessa alle ore 21, dopo una serie di accertamenti.

In quelle dieci lunghe ore in cui è stata su una barella senza alcuna assistenza da parte di un familiare (vietata dalle norme anti covid che evidentemente hanno minato anche il buon senso), ho più volte parlato telefonicamente con la dott.ssa Maggio che, molto gentilmente, mi ragguagliava sull’esito degli accertamenti in corso.

Una prima domanda mi sorge spontanea: ma come è possibile che una persona così anziana non possa essere assistita da un parente per tutte le ore di presenza al Pronto?

C’è una seconda situazione che intendo denunciare.

A mia mamma, dovendo subire una tac, furono tolti gli orecchini che… sono spariti.

Il giorno successivo è stato interessato il personale del pronto Soccorso, ma senza risultato.

Il 15 luglio scrivevo una mail alla Direzione Generale del Santa Croce, in cui evidenziavo il disagio del trattamento poco umano di una persona anziana e denunciavo la sparizione degli orecchini, regalati dai figli in occasione del novantesimo compleanno.

Alcuni giorni dopo ricevevo una telefonata dalla Direzione, in cui mi veniva detto che era stata avviata un’indagine interna e che molto presto avrei ricevuto risposta alla mia mail.

Il 19 agosto, passato ormai un mese, ricevevo una lettera dall’URP dell’Ospedale a firma del Direttore Amministrativo, in cui mi si spiegava che tutto era stato fatto correttamente, seguendo le disposizioni nazionali e le procedure interne.

Il 20 agosto rispondevo con una mail che ritenevo tale risposta “laconica e pilatesca” e che mi riservavo di mettere in atto azioni tali da difendere l’interesse di mia mamma (gli orecchini avevano un valora affettivo oltre che venale) e quello dei potenziali pazienti del Santa Croce, sia a riguardo della mancanza di assistenza familiare e sia relativamente alla scomparsa di beni appartenenti ai ricoverati al Pronto Soccorso.

Osservo che le due questioni sono strettamente connesse in quanto se mia mamma fosse stata assistita da un familiare è probabile che gli orecchini sarebbero stati al sicuro.

A riguardo di quest’ultimo aspetto segnalo all’opinione pubblica che, dall’interno dell’Ospedale, giungono voci che segnalano come quello della sparizione di beni appartenenti ai pazienti non sia una novità.

L’Ospedale Santa Croce è un Grande Bene della nostra comunità, con secoli di gloriosa storia di assistenza ai più fragili, storia che inoltre non deve essere sporcata da episodi come quello degli orecchini di mia mamma.

Mi aspetto che chi deve agire lo faccia, comunicandolo all’opinione pubblica, senza trincerarsi dietro concetti di circostanza e/o alzare difese corporative.

Ezio Falco, Cuneo