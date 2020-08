Ciclismo, Valentina Basilico decima nella prima gara open della sua carriera

Continua il momento positivo del Racconigi Cycling Team, che quando l’asticella si alza sa farsi trovare pronto. Nella prima gara open della stagione è arrivato il terzo piazzamento consecutivo, sempre in volata, sempre con Valentina Basilico. La juniores primo anno, al debutto tra le Open – e quindi con le atlete Élite – si è fatta trovare sul pezzo conquistando un decimo posto in volata nella classifica assoluta a Bovolone in provincia di Verona.

La gara era completamente pianeggiante, in linea con i percorsi delle prime due gare stagionali, e il circuito su cui si correva misurava 3 chilometri da percorrere 27 volte per un totale di 81 chilometri. Dal punto di vista della cronaca non ci sono stati episodi significativi, con le atlete del Racconigi che hanno cercato di tenere cucita la corsa in modo da arrivare in volata e favorire così Basilico. Tutto è andato secondo i piani e nello sprint finale Basilico si è piazzata decima assoluta, arrivando sul podio nella classifica Juniores, in terza posizione. Un bel risultato è arrivato anche per Sylvie Truc che è arrivata nona tra le Juniores e 20esima assoluta. Ad aggiungere valore al risultato di Basilico e Truc è la velocità media della gara: 45 chilometri orari.

Valentina Basilico ha detto “Era la mia prima gara con le Élite, quindi ero un po’ intimorita. Siamo partite forte, ma riuscivo a tenere il ritmo. Sono andata in difficoltà nel finale, ma grazie alla mia compagna Sylvie (Truc) sono riuscita a recuperare e in volata è andata bene”.

Il team manager Claudio Vassallo è molto soddisfatto: “Nelle altre gare avevamo la possibilità di dettare noi il ritmo, oggi dovevamo difenderci dalle atlete più esperte. Arrivare tra le prime dieci jn questo tipo di gare è un risultato straordinario, soprattutto con Valentina (Basilico) che è una primo anno”.