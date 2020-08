Autostrade A6 e A10, i cantieri della prossima settimana

Nel corso della prossima settimana, dal 24 agosto al 30 agosto, la società "Autostrada dei Fiori" comunica le possibili criticità sulle tratte autostradali Torino-Savona e Savona-Ventimiglia.

Sul tronco A6, in direzione Torino, tra Savona e Altare dal km 116+800 al km 110+300, è previsto un restringimento della carreggiata che prevede inizialmente la chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, dal 04/12/2019 al 30/04/2021; successivamente, chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per adeguamento galleria Bricco, dal 04/08/2020 al 30/06/2021.

Sul tronco A10 (Savona-Ventimiglia-Confine di Stato), in direzione Francia, è invece prevista la chiusura della tratta Imperia Est – Imperia Ovest per veicoli provenienti da Savona e diretti a Ventimiglia, dalle 23 di martedì 25 agosto alle 6 di mercoledì 26 agosto.