Lavori alla stazione ferroviaria di Cuneo, sosta vietata dalle 7 di domattina

Partiranno domani mattina, lunedì 24 agosto, i lavori di manutenzione sul tetto del fabbricato sede della stazione ferroviaria di Cuneo Altipiano, che dovrebbero concludersi mercoledì 27 agosto.

Per consentire l'allestimento di un’area di protezione temporanea sul marciapiede e parte della carreggiata (con interessamento alternativamente anche dell’area taxi e della corsia riservata al transito dei velocipedi), con il posizionamento di una piattaforma aerea e di un autocarro, dalle 7 di domattina sarà dunque vietata la sosta (con rimozione forzata), così come il transito alle biciclette sulla corsia ciclabile, per tutto il tempo sia dello svolgimento dei lavori.

Saranno comunque consentiti i transiti veicolare e pedonale, con predisposizione anche di corridoi di protezione per garantire ingressi/uscite dalla stazione ferroviaria in condizioni di sicurezza.