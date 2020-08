Volley A2/M: I "Galletti" di Barbiero vogliono tornare a cantare!...Il Vbc Synergy Mondovì domani inizia la preparazione

Ferie terminate per i “Galletti” di coach Mario Barbiero. Domani alle 9:30, infatti, staff tecnico e giocatori del Vbc Synergy Mondovì si raduneranno al PalaEllero di Roccaforte Mondovì per dare avvio alla preparazione in vista del prossimo campionato di serie A2, che per i “Biancoblù” sarà il sesto di fila. Un organico molto rinnovato rispetto a quello visto lo scorso anno, ma che sulla carta può contare su un perfetto mix tra gioventù, esperienza e qualità. La società ha fatto le cose per bene, costruendo una squadra dall’ottimo potenziale.

Il primo grande colpo di mercato è stato senza dubbio la conferma del tecnico Mario Barbiero, che per i risultati ottenuti nelle Nazionali giovanili e nell’esperienze di Club (vedi Sora e Mondovì) può essere considerato un lusso per la serie A2. Nei “Galletti” c’è tanta curiosità per rivedere all’opera Matteo Paoletti, tornato a Mondovì dopo due stagioni vissute nelle Marche (GoldenPlast Potenza Picena e Civitanova). L’esperto opposto, con i suoi 38 anni è pronto a vivere ancora da protagonista la sua terza stagione in terra monregalese.

Per Paoletti questo sarà il dodicesimo campionato di serie A della sua lunga carriera (1 in A1, 10 in A2 e 1 in A3). Non meno importante la conferma dello schiacciatore Luca Borgogno, che dopo aver resistito ai corteggiamenti di altri club ha deciso di restare a Mondovì. Stesso dicasi per il libero Lorenzo Pochini. In attacco si registrano gli arrivi di Roberto Cominetti, lo scorso anno a Cantù, di Alessio Ferrini (Civita Castellana) e il ritorno di Emanuele Bosio.

Molto affidabile anche il reparto dei centrali, tutto rinnovato grazie agli arrivi di giocatori giovani, ma già di categoria come Alberto Marra (Santa Croce), Roberto Festi (Brescia) e Manuel Bussolari (Mantova). Abbiamo lasciato per ultimo il ruolo del palleggiatore. Una scelta fatta non a caso, visto che la società del presidente Giancarlo Augustoni, proprio per il palleggio, ha assicurato a coach Barbiero la classica “ciliegina sulla torta”, affidando la regia a un giocatore di talento e dalla grandissima esperienza come l’ex nazionale cubano Leandro Macias Infante.

Sempre al palleggio, confermato Mattia Milano. Il roster dei “Biancoblù” si completa con i giovani Mattia Fenoglio e Filippo Camperi. I giocatori già da qualche giorno hanno raggiunto i propri alloggi, che quest’anno sono situati a Piazza. Da domani, dunque, i Galletti inizieranno a sudare e lavorare sodo per farsi trovare pronti al prossimo campionato di serie A2. Ecco il comunicato trasmesso dall'ufficio stampa del Vbc:

Vacanze finite per il Vbc Synergy Mondovì, che da domani comincerà la preparazione per il prossimo campionato. Tra venerdì e sabato tutti i giocatori sono arrivati in città, compreso il palleggiatore Leandro Macias Infante sbarcato da Parigi. Dopo la sistemazione negli alloggi, da domani saranno pronti a sudare agli ordini di coach Mario Barbiero.

La prima giornata sarà divisa tra incontri individuali e prima riunione di squadra (al mattino) e allenamento con la palla al pomeriggio. L’appuntamento per i dirigenti e gli organi di stampa è per lunedì 24 agosto dalle 9.30 al PalaEllero, purtroppo non sarà possibile accogliere i tifosi al palazzetto.

Il programma settimanale proseguirà con tre sedute pesi mattutine (martedì, giovedì e sabato) presso la palestra O2 in via Tanaro e due sessioni di lavoro in acqua in piscina (mercoledì e venerdì). Al pomeriggio allenamenti al palazzetto di Roccaforte, dalle 17 alle 19.30 martedì e mercoledì, e dalle 18 alle 20.30 da giovedì a sabato sera compreso. Unica giornata di riposo domenica.