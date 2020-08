Atletica Roata Chiusani: Alessio Romano brilla ai Campionati Italiani di Corsa in Montagna

Eccellente prova di Alessio Romano ai Campionati Italiani di Corsa in Montagna disputatisi nel week-end del 22 e 23 agosto.

Il giovane atleta in forza al Roata Chiusani, al primo anno in categoria Cadetti, conquista la medaglia d'argento ai Campionati Nazionali nella prova di categoria svoltasi a Venaus, laureandosi vicecampione italiano di specialità.

Alessio, con un finale in crescendo che gli ha permesso di recuperare posizioni, in gara anche in Rappresentativa Piemonte, bissa l’argento nella speciale classifica per Regioni.

Molto bene anche Matilde Giordano, quarta a soli 4 secondi dal podio nella categoria Ragazze, buona prova di Francesca Isaia nelle Cadette.

Buone prestazioni per i fratelli Galliano: Mattia si piazza al 14° posto tra gli Juniores a Mompantero, bene Davide, 26° nella prova Allievi di Venaus.

Domenica 23 Agosto, a Susa, nella prova riservata a Promesse, Senior e Master piazzamenti di classifica per Andrea Barale e Maurizio Solavaggione