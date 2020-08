Mondovì: cala il sipario sul collegiale dei Lanci con le azzurre Daisy Osakue e Zahra Bani

La presenza delle azzurre Daisy Osakue e Zahra Bani ha arricchito di interesse il raduno estivo Fidal di Mondovì, scelta come sede del collegiale dei Lanci.

Circa 25 gli atleti che, provenienti da altre località del Piemonte e dalla Valle d'Aosta, hanno raggiunto gli impianti monregalesi ogni giorno, per quattro volte, essendosi svolto il ritiro senza il pernotto nel rispetto delle misure anti Covid.

Tutti a seguire le lezioni della referente tecnica Fidal Maria Marello coadiuvata appunto dalla discobola Osakue e dalla giavellottista Bani (giavellottista).

Con loro anche il tecnico monregalese Andrea Pace e gli atleti Marco Ambrosio, Alice Bertola, Andrea Guffanti e Lorenzo Panero.

L'Atletica Mondovì - Acqua S.Bernardo ha garantito, anche questa volta il supporto logistico e organizzativo, più che mai prezioso viste le disposizioni da rispettare con scrupolo.

Nel pomeriggio di domenica, come “appendice” al raduno, proprio presso l’impianto “Fantoni Bonino” si sono svolti i campionati valevoli per l’assegnazione del titolo regionale di lancio del martello per tutte le categorie.

Tra i vari atleti in gara l'Atletica Mondovì - Acqua S.Bernardo segnala la prestazione della Roccadebaldese Giulia Pace che tra le donne ha scagliato l’attrezzo a 32,56 metri (unico lancio valido e 5 nulli), misura che le vale comunque la terza posizione dietro alla leader Francesca Massobrio 55,40 mt. Per quanto riguarda la il settore velocità, sono stati convocati per martedì 25 a Pinerolo gli atleti Davide Rolfi, Valer Cerri, Jiahy Zhan e Rebecca Roà che saranno accompagnati dai tecnici Enrico Priale e Andrea Pace.

Con l’occasione si ricorda che tutti gli interessati – dai 5 ai 99 anni – possono partecipare alle attività proposte dall’ASD Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo: la ripresa ufficiale degli allenamenti è prevista tutti i giorni a partire da lunedì 24 agosto dalle ore 18 alle 20. Per informazioni dettagliate contattare la segreteria via mail segreteria@atleticamondovi.net o chiamare 0174.33.92.55