Bra: raccolta sfalci e scarti vegetali, il calendario fino a novembre

Prosegue e cresce, con alcune integrazioni e modifiche di carattere sperimentale, il servizio dedicato alla raccolta degli sfalci da potature e scarti vegetali nella città di Bra, tramite gli apposti cassoni posizionati in varie aree urbane. In particolare, dopo l’introduzione nei mesi scorsi di un nuovo container posizionato in Strada Orti e la rimodulazione del servizio in Strada San Michele, con permanenza fissa dal lunedì alla domenica, da questo mese in zona Oltreferrovia il contenitore per la raccolta si sposta di fronte agli orti urbani, sempre in via Maffei.



I container per il conferimento della raccolta degli scarti vegetali sono disponibili nel periodo che va da marzo a novembre compresi, dalle ore 7 del mattino e per tutta la giornata di posizionamento, secondo il seguente calendario settimanale:





All’interno del container è possibile conferire esclusivamente gli scarti vegetali (potature, taglio erba, foglie). Il materiale deve essere conferito sfuso: non è consentito l’uso di sacchi o altri contenitori. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ecosportello rifiuti telefonicamente, al numero 0172.201054, o via mail, scrivendo all’indirizzo: ecosportello@strweb.biz.