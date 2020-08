Chiusa Pesio, prevista per venerdì 28 agosto la giornata ecologica

I Volontari Civici di Chiusa di Pesio hanno organizzato una giornata ecologica per venerdì 28 agosto. L’appuntamento, alle 8 dalle casermette, è aperto a tutte le associazioni e persone che vogliano contribuire a rendere il paese ancora più bello e pulito, anche in occasione delle manifestazioni che si terranno nel prossimo fine settimana. Come segno di ringraziamento e riconoscenza, il Comune offrirà pranzo al Cannon d’Oro a tutti i partecipanti. L’iniziativa di raccolta e pulizia intende anche essere un invito a prendersi cura del proprio paese ogni giorno, partendo dalla consapevolezza che se ciascuno di noi fa la propria parte, insieme possiamo fare molto. Per informazioni e adesioni, contattare il consigliere comunale Guido Milano al 333 886 7348.