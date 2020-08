Narzole consegna la costituzione ai neodiciottenni

Domenica 23 agosto, come da tradizione, nella giornata dedicata a San Bernardo, patrono di Narzole, gli Amministratori comunali hanno consegnato la Costituzione italiana ai diciottenni. In una cornice diversa rispetto ai precedenti anni, la cerimonia si è svolta presso la tensostruttura allestita nel cortile interno dell’Oratorio parrocchiale. I neo diciottenni sono stati accolti dagli Amministratori comunali e dai rappresentanti delle associazioni narzolesi.

“Una cerimonia che quest’anno assume un valore particolare – commentano gli Amministratori comunali –: essendo il primo evento post covid ci siamo soffermati sul particolare valore delle libertà di cui godiamo, ma che troppe volte diamo per scontate e che abbiamo imparato ad apprezzare soprattutto nel periodo del lockdown. L’emergenza epidemiologica ci ha messo a dura prova ed è per questo che abbiamo deciso di programmare comunque la cerimonia perché la consegna della Costituzione ai diciottenni rappresenta un auspicio per questi ragazzi e una speranza per tutti noi".

Riprendendo le parole di Mario Draghi, l'Amministrazione ha invitato tutti a investire nelle potenzialità dei giovani, esortando i neo diciottenni a combattere per difendere e realizzare i propri obiettivi. Al termine della consegna è stata celebrata la Santa Messa in onore del Santo Patrono.