Verzuolo, il campo di calcio "Fanesi e Genre" affidato all'A.S.D. Valle Varaita Calcio

L'Amministrazione Comunale di Verzuolo ha deciso di affidare, in via temporanea per la stagione agonistica 2020/2021, l'utilizzo del campo di calcio "Fanesi e Genre" in erba sintetica di via XXV Aprile alla A.S.D. Valle Varaita Calcio, rispettando le disposizioni di prevenzione da Covid-19.

"I lavori di rifacimento integrale del manto sono iniziati il 19 luglio 2019 e, alla conclusione il 16 luglio scorso, è stata trasmessa l'istanza di omologazione alla Lega Nazionale Dilettanti", dichiara il consigliere comunale incaricato per lo sport Gabriele Giordano.

L'A.S.D. Valle Varaita Calcio ha 170 iscritti, di cui 61 verzuolesi, ed inoltre 25 iscritti alla prima squadra e 25 animatori.