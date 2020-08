Frana sul ponte Bergamini a Frabosa Sottana, strada nuovamente percorribile

Non è la prima volta, essendo il punto in questione particolarmente predisposto al verificarsi del fenomeno, per la confromazione stessa del territorio: la notte scorsa, nuovamente, il violento nubifragio abbattutosi sulla zona ha provocato una frana che ha invaso il ponte Bergamini a Frabosa Sottana, sulla strada per Prato Nevoso.

"Si tratta di una zona a rischio, visto che il rio che ha provocato il dissesto raccoglie un bacino d'acqua non indifferente, da tutto Prato Nevoso - commenta il sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino -. Ce lo aspettavamo, per la grande quantità d'acqua scesa in poche ore... Tuttavia il lavoro svolto dalla Provincia si è rivelato prezioso, l'evento è stato contenuto rispetto al passato".

Fango e pietre hanno comunque superato il muro e invaso la strada, ma l'intervento dei Vigili del Fuoco di Mondoví e dell'azienda che detiene l'appalto per lo sgombero della neve nei mesi invernali ha fatto sì che in poche ore la strada fosse messa in sicurezza, con il traffico ripristinato a una corsia di marcia già alle 8 di questa mattina, e con circolazione regolare a partire dalle 11.