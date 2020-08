Gli usi della cannabis

Da diversi anni a questa parte, la cannabis rappresenta il centro di un business che ha cambiato la vita di tantissime persone. Nonostante siano numerose le informazioni disponibili, sono comunque tante le persone che hanno ancora conoscenze limitate in merito a questa pianta. Premettendo il fatto che parleremo del caso dell’Italia - il panorama internazionale richiederebbe molto più spazio - e che tratteremo il caso della cannabis non terapeutica, ricordiamo che, nelle prossime righe, abbiamo raccolto alcune preziose specifiche sull’utilizzo della cannabis light.

Cannabis light: le premesse normative

Prima di entrare nel vivo delle specifiche relative ai campi di utilizzo della cannabis light in Italia , è doveroso aprire una breve parentesi relativa al quadro normativo. Farlo significa chiamare in causa la Legge 242/2016. Entrata in vigore nel gennaio dell’anno successivo, ha permesso la coltivazione privata, il consumo e la commercializzazione di cannabis - e di prodotti da essa derivati - caratterizzata da una percentuale di THC massima pari allo 0,2. Dal momento che per i produttori non è assolutamente facile mantenersi entro questa soglia, il legislatore ha consentito un margine di tolleranza, che rende, di fatto, legale la cannabis light caratterizzata da un contenuto di THC pari allo 0,6%.

Ovviamente si tratta delle basi della legge, testo che comprende numerosi altri dettagli (come per esempio la necessità di fornire all’acquirente il certificato di iscrizione dei semi al Registro Europeo delle Sementi). Detto questo, possiamo vedere come si utilizza la cannabis light legale.

Ricerca di un maggior relax

Parlare di cannabis light legale significa ricordare, per forza di cose, la presenza del CBD o cannabidiolo. Quando lo si nomina, si inquadra il principio attivo più famoso dopo il THC. Tra i due, però, ci sono molte differenze. La principale riguarda il fatto che il CBD non ha effetti psicoattivi. Anzi, dati scientifici alla mano, aiuta a tenere sotto controllo quelli provocati dal THC.

Tra le sue caratteristiche è possibile citare la capacità di favorire il relax e di combattere l’insonnia senza gli effetti collaterali tipici di molti farmaci. In questi casi, l’alternativa più utile per assumerlo è l’olio, che si può gestire grazie a confezioni dotate di pratici contagocce.

Da non dimenticare, però, è la possibilità di apprezzare gli effetti del CBD anche in altri modi. Tra i principali rientrano senza dubbio i cristalli, che possono essere sia sciolti sulla lingua, sia vaporizzati.

Uso alimentare

Quando si parla di come viene utilizzata la cannabis light, è doveroso aprire la parentesi dell’ambito alimentare. La canapa, infatti, può essere impiegata in diversi modi. Tra i principali è possibile citare la scelta di apprezzare le proprietà dei suoi semi.

Provenienti dalle piante di canapa sativa, si contraddistinguono per un profilo nutrizionale sorprendente. Descriverlo significa chiamare in causa la presenza di vitamina E o tocoferolo, antiossidante portentoso. Da non dimenticare è anche la ricchezza in sali minerali. Tra i principali troviamo il magnesio, il potassio, prezioso alleato della regolarità pressoria e di riflesso della salute del cuore, ma anche il calcio, il fosforo, il sodio e il ferro.

Contraddistinti dalla presenza di tutti gli 8 amminoacidi essenziali, i semi di canapa sono noti anche per il loro contenuto di acidi grassi omega 3 e omega 6, noti per la loro efficacia antiossidante e antinfiammatoria.

Per quanto riguarda l’utilizzo alimentare della canapa, è degna di nota la possibilità di utilizzare la farina, priva di glutine, per l’alimentazione dei celiaci.

Settore tessile

Concludiamo con un cenno al settore tessile. Le fibre di canapa possono essere utilizzate sia per la realizzazione di vestiti, sia per quella di presidi come le mascherine che, quando sono realizzate in fibre tessili di canapa, sono lavabili e, di riflesso, utili ai fini del risparmio e della tutela dell’ambiente.