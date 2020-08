Investire mediante il trading online: quali sono i tratti tipici di un broker affidabile?

Investire nel mondo finanziario è, storicamente, un tratto fondante dei cittadini italiani, soliti attuare un atteggiamento più da formica che da cicala. Una tradizione, quella del risparmio, che si tramanda di generazione in generazione, nonostante, negli ultimi vent’anni, sia diventata sempre più complicato tramutarla all’atto pratico.

Nel corso degli anni, le modalità d’accesso al settore degli investimenti finanziari sono radicalmente cambiate. Ed anche in questo caso, a fare da traino alla rivoluzione del comportamento degli utenti è stata la tecnologia, che consente, oggi, di allocare le proprie risorse finanziarie mediante i dispositivi remoti di largo utilizzo, come smartphone, pc o tablet.

Quant’è sicuro, di questi tempi, investire tramite la rete telematica?

Investire tramite la rete telematica ha un nome ben preciso, diventato famoso nello Stivale nonostante provenga direttamente dalla lingua anglosassone: trading online. I vantaggi di fare trading, non si esauriscono di certo nella indubbia comodità di poter effettuare le operazioni direttamente dal proprio domicilio, oppure, grazie al telefonino, in qualsiasi luogo ci si trovi.

Un elemento di forte appeal, ad esempio, è costituito dal forte risparmio economico che è in grado di offrire rispetto al tradizionale sportello bancario, dove le commissioni risultano decisamente più onerose. Il trading online, inoltre, consente di traslare all’atto pratico un concetto di vitale importanza in ambito finanziario: la diversificazione. Grazie al web, infatti, è possibile accedere ad un numero plurimo di asset, difficilmente sottoscrivibili in filiale, come criptovalute, forex, cfd ed etf, solo per citare i più famosi.

Un aspetto che induce, talvolta, i risparmiatori a non approcciare al trading online, è quello della sicurezza. Il mondo del web, d’altro canto, è oggetto, in alcune circostanze, di bufale o truffe. E nel passato, anche il mondo finanziario ne è stato sensibilmente toccato. Negli ultimi cinque anni, però, i sistemi di sicurezza degli operatori finanziari presenti in rete sono decisamente migliorati, rendendoli, di fatto, quasi del tutto inespugnabili.

Un aspetto, quest’ultimo, che riguarda, però, solo quegli operatori che possono ritenersi seri ed affidabili, in grado di offrire anche elevata professionalità. Al risparmiatore, quindi, spetta il compito di scegliere un portale finanziario qualificato. E per individuarlo, è necessario tenere in considerazione alcuni imprescindibili elementi, al fine di poter operare, in seguito, nella maniera più sicura e consapevole possibile.

Come si possono valutare competenze e professionalità di un broker finanziario?

Innanzitutto, è necessario verificare che il broker disponga di tutte le dovute autorizzazioni legislative, che, per quanto concerne il nostro territorio, sono rilasciate dalla CONSOB, l’organo di vigilanza delle società e dei mercati finanziari. Sono da ritenersi affidabili, inoltre, anche i portali finanziari autorizzati ad operare dalla CySEC e dalla FCA: la prima, con sede a Cipro, è un organo indipendente che vigila sull’operato dei broker europei, la seconda, invece, ha sede a Londra e disciplina l’operatività dei soggetti finanziari del Regno Unito.

Appurato ciò, è buona norma verificare la competenza del broker spulciando, attentamente, tutte le sezioni e pagine presenti nel portale finanziario. Quelli più affidabili si contraddistinguono per fornire report dettagliati sull’andamento dei mercati, suddivisi per asset o area geografica, oltre a fornire la possibilità al risparmiatore di poter copiare le strategie di trading dei trader più esperti.

Se, invece, si approccia per la prima volta al mondo del trading online, bisogna prendere in considerazione anche altri aspetti di rilevante importanza. Ad esempio, la presenza di guide agli investimenti redatte in modo chiaro e semplice, che consentano al risparmiatore di poter ampliare la propria cultura finanziarie ed operare nell’ambito degli investimenti finanziari in maniera consapevole.