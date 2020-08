Umbro, dagli esordi ad oggi

Dai viaggi col carretto alla conquista del mercato globale

Umbro è il fornitore inglese di abbigliamento sportivo e attrezzature per il calcio che ha vissuto – come numerosi brand concorrenti – momenti positivi e negativi negli ultimi anni. Umbro è stato acquistato da Nike nel 2007 prima che la multinazionale americana decidesse di venderlo a Iconix Brand Group nel 2012. Da quel momento sono iniziati gli anni migliori per Umbro, ora sono uno dei maggiori fornitori in Europa oltre ai tre giganti Nike, Puma e Adidas.

Harold Humphreys nel 1924 fondò l'azienda di abbigliamento sportivo chiamata Umbro da un minuscolo lavatoio in Green Lane a Wilmslow.

Umbro ha una profonda associazione con il mondo del calcio, fornendo negli anni divise e scarpe da calcio a molte squadre, ma il visionario Harold Humphreys voleva andare oltre; dare un tocco sartoriale all'abbigliamento sportivo per soddisfare con stile le esigenze pratiche dell'atleta moderno e competitivo.

Umbro è quindi l'originale marchio calcistico con sede a Manchester che ha inventato l'abbigliamento sportivo e la sartoria sportiva. La prima grande divisa da calcio di Umbro fu realizzata per il Manchester City nel 1934, una divisa con cui vinse la FA Cup.

Le prime consegne furono fatte con un carretto a mano sino ad arrivare alla potenza mondiale che è adesso.

Umbro streetwear, l'azienda combina la sua eredità nella sartoria sportiva con la moderna cultura calcistica per creare abbigliamento, calzature e attrezzature da calcio iconici e innovativi che uniscono le prestazioni e stile.

Umbro è concepita da molti come uno dei migliori marchi in circolazione. Non solo abbigliamento, Umbro produce i tacchetti più comodi – secondo chi li compra - sul mercato, comode e resistenti. I tacchetti Umbro soddisfano sicuramente tutte le esigenze.

Tutto questo rende Umbro un marchio grande.

Su Malkutha Store, potete trovare una selezione di a bbigliamento Umbro Streetwear e Fashion .

Umbro e abbigliamento streetwear, un legame indissolubile

Basandosi sulle basi calcistiche di Umbro, sono numerose le collezioni uomo e donna, tra cui magliette, maglioni girocollo, top da allenamento classici, felpe, giacche e felpe con cappuccio. Basta dare un’occhiata alle collezioni Umbro per rendersi conto di come ancora una volta gli anni '90 siano una chiara ispirazione.

La nuova collezione fonde lo streetwear con un tocco di performance per un tocco ancora più vintage realizzato con i leggendari motivi di Umbro. Loghi e vestibilità oversize si combinano per un'atmosfera streetwear che celebra la storia di Umbro mentre abbraccia una nuova generazione di giovani, i Millennials.

Una miscela new age di calcio e ritorno al passato, un insieme di tradizione e innovazione.

Umbro attinge alla tendenza athleisure - ovvero un connubio di casual e sportivo - con una gamma di top crop a collo alto, t-shirt oversize e pantaloni palazzo, combinati con tacchi alti e stivali sopra il ginocchio per un look decisamente streetwear.

Umbro ed il mondo del calcio

Nel calcio di qualche decennio fa, Umbro realizzò 5000 capi diversi per garantire ai giocatori l'attrezzatura giusta da indossare per lavorare, riposare e giocare. Nel corso del tempo, la gamma sempre più ampia di abbigliamento sportivo Umbro, dai pantaloni sportivi ai top da allenamento, dalle giacche antipioggia alle felpe, è diventata un punto fermo della moda per strada.

Pur servendo anche rugby, cricket e basket nel corso degli anni, Umbro ha rivoluzionato il modo in cui si sono sviluppati i kit da calcio ed in generale l’abbigliamento sportivo. Collaborando con i più celebri manager e calciatori iconici, tutto si è sempre concentrato sulla realizzazione della maglia, dei pantaloncini e dei calzini da abbinare ai giocatori che li indossano.