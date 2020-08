A Briaglia la 44ª edizione del Concorso Nazionale di Chitarra "sac. m.o Giovanni Ansaldi"

Tanto impegno ha richiesto, al Comitato Organizzatore, la realizzazione della 44ª edizione del Concorso Nazionale di Chitarra "sac. m.o Giovanni Ansaldi", ma i risultati sono stati eccellenti, nonostante gli ostacoli frapposti dalla lotta al coronavirus.

Sabato 29 agosto si terranno al mattino le prove di esame per le 4 categorie, ovviamente in assenza di pubblico, che rappresentava un sostegno per gli esecutori delle opere classiche un sostegno. Al pomeriggio un saggio dei premiati, nella chiesa parrocchiale di Santa Croce, quindi la presentazione dei premi, sul sagrato.

Le massime istituzioni nazionali hanno inviato premi di rappresentanza, dal Senato alla Camera e poi la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, numerosi Comuni e altre istituzioni. Si assegnerà pure la Coppa cav. Vincenzo Tomatis, al più giovane degli iscritti, premio ideato proprio da Tomatis, quando era Sindaco di Villanova. Quest'anno toccherà a una ragazzina di 9 anni, compiuti proprio nel giorno del concorso, Martina Rugolo di Castellaneta, in provincia di Taranto.

Proprio la Provincia è stato l'ente che più ha garantito supporto a questa manifestazione di altissimo livello musicale, che richiama quest'anno iscritti dalla Puglia, dalla Lucania, dal Lazio, dalla Toscana, dalla Emilia, dalla Venezia Giulia, dalla Liguria, dalla Lombardia, dal Piemonte. Alle ore 21 un Saggio conclusivo a Sant'Anna di Montaldo.