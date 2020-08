Anima Festival a Fossano: appuntamento il 5 settembre con Gue Pequegno

"Una location mozzafiato e un pubblico straordinario": con queste poche, semplici parole ricche di un profondo significato Francesco Gabbani ha commentato il concerto di sabato 22 nella suggestiva piazza Castello di Fossano.

Il toscano, vincitore del festival di Sanremo 2017 (e dell'edizione giovani nel 2016), è stato protagonista della seconda serata dell'Anima Festival a Fossano registrando un tutto esaurito malgrado le misure di prevenzione del Covid-19.

Grande successo di pubblico anche per la prima serata il giorno precedente con l'esibizione delle Vibrazioni guidate da Francesco Sarcina.

Con l'edizione 2020 il Festival Anima è sbarcato per la prima volta anche a Fossano grazie alla sinergia tra i fratelli Chiarlo e l'Amministrazione Comunale di Fossano guidata da Dario Tallone. Proprio l'amministrazione comunale ha messo in atto un grande sforzo organizzativo per la realizzazione degli eventi in piena sicurezza e nel rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19.

Il sindaco dal palco ha ringraziato tutti i volontari e le forze dell'ordine che si sono impegnati durante le serate.

Ma l'Anima Festival a Fossano non è concluso e continua malgrado l'annullamento del tour da parte di Elettra Lamborghini, con conseguente cancellazione anche della data fossanese in programma mercoledì 26 agosto.

Il 5 settembre sarà il momento di Gue Pequegno, rapper e produttore discografico italiano, noto anche per la sua militanza nei Club Dogo. I biglietti sono in vendita su Ticketone.