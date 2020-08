Con agosto si chiude la stagione 2020 di Cortocircuito Open Air

Con il mese di agosto si conclude la stagione 2020 di Cortocircuito Open Air, serie di proiezioni estive all’aperto che fungono da eventi di avvicinamento alla V edizione del “Cortocircuito - Savigliano Film Festival”, che si terrà dal 23 al 30 ottobre 2020.

Nonostante una situazione particolarmente complicata, per le ragioni che tutti conosciamo, Cortocircuito è riuscito nell’estate 2020 ad ampliare ulteriormente la sua offerta: gli eventi realizzati in questi mesi sono stati più numerosi che mai e il loro notevole successo ha testimoniato il desiderio delle persone di ogni età di tornare a fruire eventi culturali e popolare le arene estive.

Dopo le 2 serate realizzate a luglio nell’ormai abituale cornice saviglianese di Piazza Turletti e la partnership inaugurata con la Biblioteca Civica “Nuto Revelli” di Cavallermaggiore in occasione di una delle proiezioni nel suo suggestivo cortile, questo weekend Cortocircuito propone ancora due appuntamenti in omaggio ad altrettante ricorrenze e figure cardine del cinema italiano.

A partire da quest'estate, Cortocircuito ha avviato una proficua collaborazione con il Tasté Bistrot di Saluzzo, che ha organizzato una serie di 4 proiezioni in pellicola , che sono state tutte aperte da un cortometraggio a tema scelto dallo staff del Savigliano Film Festival all’interno del suo ormai vastissimo archivio . Tale ciclo di proiezioni si concluderà proprio questo venerdì, 28 agosto, alle 21:30 presso il porticato del locale saluzzese (sito in Salita al Castello 26, vicino alla Castiglia), quando verrà proiettato “Giulietta degli Spiriti” (1965) di Federico Fellini, visionario maestro della cui nascita nel 2020 si celebra il centenario. Il film sarà anticipato dal cortometraggio “Gong!”, che vede tra i suoi protagonisti il celebre caratterista Antonio Catania, Presidente di Giuria dell'imminente V edizione di Cortocircuito.

Il ciclo di proiezioni saviglianesi si concluderà invece domenica 30 agosto alle 21:30 in Piazza Turletti , quando verrà proiettato un caposaldo della commedia all’italiana: “Il marchese del Grillo” (di Mario Monicelli, 1981), con un grande Alberto Sordi . La scelta del film è legata sia alla sezione tematica del Festival di quest'anno, intitolata “Comedian Rhapsody: fare i corti col carosello della vita” e dedicata ai cortometraggi di genere comico-commedia, sia al desiderio di commemorare la figura di Sordi, maestro del genere e altro artista nato esattamente cento anni fa.

La proiezione, come tutte le altre già realizzate, sarà ad ingresso gratuito e organizzata nel pieno rispetto delle norme contro la diffusione del COVID-19. Si consiglia caldamente di prenotare il proprio posto mandando una mail a staff.saviglianofilmfestival@gmail.com , indicando chiaramente nome, cognome e numero di telefono di ogni singolo prenotato.

Cogliamo l’occasione per ricordare come nel corso dei diversi eventi estivi siano stati anche svelati i nuovi, prestigiosi membri della giuria di “Cortocircuito - Savigliano Film Festival” 2020, tutti incontrabili in sala al gala finale del 30 ottobre: il già citato Presidente Antonio Catania; l’attore teatrale Eugenio Allegri; il critico cinematografico e saggista Sergio Arecco; il direttore artistico del Festival Mirabilia Fabrizio Gavosto; il fondatore e autore della rivista specialistica “Nocturno Cinema” Davide Pulici.

Nelle prossime settimane saranno svelati anche i dettagli relativi al programma della V edizione del Festival, nella speranza che in autunno la situazione sanitaria lo consenta.