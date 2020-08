Il 30 agosto visita ai castelli di Racconigi e Monasterolo di Savigliano

Dopo il successo di Ferragosto, domenica 30 agosto torna la proposta di visite che vede affiancati il Castello Reale di Racconigi e il Castello dei Conti Solaro a Monasterolo di Savigliano. Due castelli costruiti nel medioevo e accomunati dall'origine. Entrambi furono voluti dalla dinastia dei Marchesi di Saluzzo che, sul territorio, lasciò numerose strutture di difesa nella speranza di arginare la potenza dei Savoia. Proprio a Monasterolo Tommaso III di Saluzzo fu catturato dal Principe d'Acaja e, in prigionia, ideò il suo celebre romanzo “Il libro del cavaliere errante”. Una copia del libro, con appunti del Re Carlo Alberto, è conservata al Castello di Racconigi. Nel testo si racconta della battaglia di Monasterolo e della costruzione del Real Castello. A Monasterolo si ritrova l'atmosfera medievale e cortese; a Racconigi l'eleganza e il fasto dei conti, duchi e Re d'Italia.

L'Ufficio Turistico di Racconigi e le guide Conitours in collaborazione con il Comune di Monasterolo, offrono la possibilità di cogliere la bellezza di questi due Castelli e di godere della straordinaria possibilità di farlo con visite che il Covid19 impone possibili per gruppi di pochissime persone, ma che, per questo, regalano un'atmosfera privilegiata da non perdere.



CASTELLO DI RACCONIGI

ORARI DI VISITA: Domenica 30 agosto – ore 11:15 – 14:15 – 16:15

COSTI Visita con guida: Intero 7,00 E; Ridotto 7-17 anni, 3,00 Euro; Gratuito minori di 7 anni

Biglietto d'ingresso al Castello: Intero 5,00 E; Gratuito per i minori di 18 anni e possessori Abbonamento Musei Piemonte.

APPUNTAMENTO: Ufficio Turistico, Palazzo Municipale (di fronte al Castello)



CASTELLO DEI SOLARO A MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

ORARI DI VISITA: Domenica 30 agosto – ore 10:00 – 11:30 – 14:30 – 16:00 – 17:30

COSTI Visita con guida: Intero 5,00 E – Gratuito minori di 6 anni

APPUNTAMENTO: Castello dei Solaro – Municipio – Piazza Castello 5



La prenotazione è obbligatoria: Ufficio Turistico di Racconigi - Conitours – 392 081 1406 – visitracconigi@gmail.com