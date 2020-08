Il cinema dove meno te lo aspetti: gli appuntamenti settimanali nella Granda di Cinedehors 2020

Tornano le proiezioni all'aperto in luoghi e modalità inconsuete anche in questo difficile 2020. Anche per questo 2020 sarà coinvolto tutto il territorio piemontese. Tutte le info e aggiornamenti su cinedehors.it.



Ecco il programma della settimana dal 24 al 30 agosto:

1. Lunedì 24 si torna alla ASD Autonomi di Fossano (CN) per la rassegna Stars Above the Movies con la proiezione alle 21 della commedia spagnola IL MIO CAPOLAVORO. La rassegna è organizzata con l'Asd Autonomi e il Pappatacho BluesBar;

2. Martedì 25 continua TRA LA LUNA E LE STELLE – Notti al Cinema a Gattico Veruno (NO) con la proiezione di SOLO COSE BELLE a Gattico. La rassegna è organizzata insieme al Comune di Gattico-Veruno.

3. Mercoledì 26 si conclude la rassegna cinematografica del Baladin Open Garden di Piozzo (CN) con la proiezione alle 21.30 di 7 SCONOSCIUTI A EL ROYALE. La rassegna è organizzata in collaborazione con la Banca Alpi Marittime;

4. Mercoledì 26 alla Frazione Macellai di Pocapaglia (CN) per l'inaugurazione dell'area giochi inclusiva si proietta ALADDIN. La proiezione è organizzata in collaborazione con il Comune di Pocapaglia e la Pro Loco locale.

5. Venerdì 28 alle 21.30 al Circolo ACLI della Frazione Bricco di Cherasco (CN) continua CINEMA D'ESTATE, la rassegna di cinema all'aperto e itinerante nel territorio cheraschese. La ottava proiezione è il film per tutti EDDIE THE EAGLE. Tutte le info presso l'Ufficio Turistico del Comune di Cherasco al 0172.427050;

6. Venerdì 28 torna il Drive In a Cortemilia al Campo Sportivo Delpiano con la proiezione alle 21.30 di BOHEMIAN RHAPSODY. I posti sono limitati e prenotabili al costo di 5€ a macchina presso l'Ufficio Turismo del Comune di Cortemilia.

7. Sabato 29 si conclude a Costigliole d'Asti (AT) la rassegna RICORDANDO FELLINI. Nel Parco del Castello alle 21.30 si proietta LO SCEICCO BIANCO, versione restaurata da CSC – Cineteca Nazionale e Istituto Luce - Cinecittà in collaborazione con RTI-Mediaset

8. Sabato 28 si sale al Rifugio Melano Casa Canada di Frossasco (TO) per la proiezione nel bosco di WILD. E' possibile prenotare il proprio posto e la cena al Rifugio.

9. Domenica 29 si concludono le proiezioni a Serravalle Sesia (VC). Dalle 21 in Frazione Bornate si proietta OCEANIA. L'iniziativa è organizzata con la Pro Loco di Serravalle Sesia e la Amministrazione Comunale.



Sono naturalmente valide tutte le prescrizioni dettate dal COVID-19.