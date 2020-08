Riparte Miss Italia e il casting provinciale fa tappa a Saluzzo

Miss Italia 2020 fa tappa a Saluzzo. Il casting provinciale si terrà a norma di Covid sabato 29 agosto, dalle ore 14 alle ore 17, presso il ristorante Rododendro in piazza Cavour.

Una giuria di assoluta eccellenza sarà attenta ad ogni particolare nel valutare non solo la bellezza, ma anche tutte le altre qualità delle Miss concorrenti. Il tutto è presentato da Giuseppe Manca, Mario Cetera e Vito Buonfine, esclusivista per il Piemonte e la Valle d’Aosta del concorso Miss Italia.

Spiega quest’ultimo: “Siamo reduci da una situazione pesante, con il Coronavirus che ha letteralmente messo in ginocchio il settore degli eventi di spettacolo. Abbiamo ripreso con i casting e ora speriamo di potere ripartire al più presto con le selezioni. I contatti sono già in corso, ma siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà legate all’emergenza. Da parte nostra mano tesa a Comuni e Pro Loco, che sono i nostri partner più importanti e ai quali offriamo tutta la nostra collaborazione nella consapevolezza che la ripartenza è possibile solo se si lavora assieme”.

Lo storico concorso che premia la bellezza italiana dal 1946 non eleggerà la nuova Miss a settembre, ma si prepara a svolgere l’ottantunesima edizione speciale entro l’anno, come ha dichiarato la patron Patrizia Mirigliani: “La situazione che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo ci ha imposto un cambio di scena e di data, che ci ha dato l’opportunità di sperimentarci con un modello di evento innovativo che si svilupperà anche sul digitale”.

Aggiungendo: Abbiamo ripreso da poco le selezioni delle migliaia di candidate iscritte, che avevamo bloccato per il lockdown, nel pieno rispetto di tutti i protocolli sanitari nelle diverse regioni. Ora siamo pronti a ripartire, consapevoli delle difficoltà, ma con la freschezza che ci ha sempre contraddistinto, puntando a una bellezza ancora più autentica. Del resto da quando nel 1946 Miss Italia ha assunto questo nome, il concorso non si è mai fermato e già allora la sua apparizione fu interpretata come uno dei segnali del ritorno alla normalità dell’Italia dopo la fine della guerra”.

Ce lo auguriamo tutti.