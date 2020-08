Voxonus Festival, le musiche di Vivaldi in Jazz a Ormea con “Across Duo”

Dalle Alpi al Mare approda a Ormea, nella cornice di piazza Nani, sabato 29 agosto alle 21.15 con il concerto ACROSS DUO "Le stagioni della vita". Una serata all'insegna delle suggestioni barocche di Antonio Vivaldi e delle contaminazioni musicali, in un programma in continua evoluzione che unisce la viola di Claudio Gilio al pianoforte di Enrico Pesce. Un caso unico in Italia che incrocia pop, jazz e classica con sfumature sempre diverse: un viaggio tra Inverno, Primavera, Autunno ed Estate, metafora dell'esistenza umana. I tre tempi dei quattro concerti sono completamente riscritti dagli arrangiamenti di Enrico Pesce. Dei capolavori originali rimangono solo i temi portanti.

Ormea si fa così teatro di un progetto culturale che ha raggiunto la sua IX edizione, a conferma della fusione dell'esperienza ligure a quella piemontese nel format 'Dalle Alpi al Mare'. Un sodalizio che ha coinvolto Amministrazioni comunali, Regioni, aziende del territorio, turisti e appassionati. Anche nel 2020, malgrado le difficoltà che hanno travolto il mondo della musica coinvolgendo anche gli spettacoli estivi, l'Orchestra Sinfonica di Savona ha consolidato la propria presenza sul territorio inserendo nella programmazione borghi e città dalla grande attrattiva turistico-culturale.

"L'amministrazione comunale di Ormea è entusiasta di partecipare per la prima volta al progetto 'Voxonus Festival'. Una rassegna prestigiosa che lega diversi comuni piemontesi alla Liguria, un sodalizio per noi storico, dato che ci troviamo a confine. Abbiamo accolto con entusiasmo l'invito a partecipare a un festival musicale che si impegna a valorizzare il territorio". Così il sindaco di Ormea Giorgio Ferraris.

Nel corso della serata sarà possibile acquistare l'ultimo CD dell'Across Duo dedicato alle Stagioni di Antonio Vivaldi. Trailer disponibile al seguente link: https://youtu.be/ohR92kz1WlM

È consigliata la prenotazione al numero fisso 019.824663/cell. 340.6172142 oppure scrivendo una mail a ufficiostampa2@orchestrasavona.it. Il servizio di prenotazione è attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Le prenotazioni si ricevono fino alle ore 18 del giorno precedente.

La sicurezza degli spettatori, dei musicisti e dello staff è al centro dell'attenzione dell'organizzazione del festival. Pertanto i concerti si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa sanitaria in vigore. Si invitano gli spettatori a garantire l’utilizzo delle mascherine.

Il programma completo è disponibile sul sito www.orchestrasavona.it.