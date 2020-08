Volley A2/M - Al via la preparazione del Vbc Synergy Mondovì, il centrale Festi "Faremo di tutto per arrivare più in alto possibile" (VIDEO)

Un gruppo che sembra già affiatato, prima ancora di conoscersi e di iniziare a lavorare. E' questa l'impressione avuta questa mattina nel vedere il Vbc Synergy Mondovì radunarsi per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato di serie A2. Un gruppo che rappresenta un bel mix tra esperienza e gioventù, ma sempre all'insegna delle qualità tecniche. Tra i volti nuovi c'è quello di Roberto Festi, centrale di 2,02 mt, reduce dall'esperienza con la maglia del Sarca Italia Chef Centrale Brescia e con alle spalle già diverse stagioni in A2. Ecco il suo commento all'arrivo al PalaEllero di Roccaforte Mondovì: