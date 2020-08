Volley A2/M: Il Vbc Synergy Mondovì è tornato a lavoro...Il saluto dell'ex palleggiatore della Nazionale cubana Leandro Macias (VIDEO)

I "Galletti" del tecnico Mario Barbiero oggi sono tornati a lavoro in vista della prossima stagione. Staff tecnico e giocatori del Vbc Synergy Mondovì si sono ritrovati questa mattina al PalaEllero di Roccaforte Mondovì per iniziare la preparazione per il prossimo campionato di serie A2. Tanta voglia di far bene e tanto entusiasmo tra volti vecchi e nuovi. La squadra questa mattina si è presentata al gran completo. Presente anche il neo palleggiatore dei "Galletti", l'ex giocatore della Nazionale cubana Leandro Macias Infante, che prima di mettersi al lavoro ha trovato il tempo per un breve saluto: