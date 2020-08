Cartolina da Bra nello spot di Tim per presentare l’arrivo della rete ultraveloce

La Tim ha scelto Bra come scenario dei nuovi spot che raccontano come in cinque mesi la connessione ultrabroadband sia stata estesa in 2mila comuni italiani.

La cartolina fotografica dalla capitale del Roero, accompagnata da un sottofondo musicale in stile “Intervallo”, descrive insieme alle altre immagini l’arrivo della copertura a banda ultralarga di TIM che “accende” i panorami di una selezione di comuni distribuiti tra Nord, Centro e Sud dell’Italia.

Passato e futuro si uniscono, in un video dal forte impatto. Tutto ruota intorno alla chiesa di Sant’Andrea Apostolo, lo sfondo scelto per lo spot in onda in questo periodo sulle principali emittenti e in rete. L’immagine comprende anche il campanile della chiesa della Santissima Trinità e una spalla di palazzo Mathis, che chiude l’ideale passeggiata sull’ala della Rocca ben conosciuta dalle coppie di innamorati.

Lo spot rende onore alla bellezza di questo scrigno del barocco piemontese, ricco di storia e di cultura, che si conferma luogo di straordinario impatto emotivo e scenografico.