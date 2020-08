Cuneo, chiuso al traffico corso De Gasperi

Al termine della pausa di Ferragosto, a partire da oggi, lunedì 24 agosto, sono ripresi a Cuneo i lavori per la posa della rete del teleriscaldamento anche in corso De Gasperi, sempre con interessamento della carreggiata.

Pertanto è stata disposta la chiusura al transito veicolare dalle 09.30 di oggi, nel tratto compreso complessivamenta tra via Monsignor Riberi e la rotatoria tra via Pertini e via degli Artigiani (escluse). Sarà vigente anche il divieto di sosta con rimozione forzata, ove necessita.

Il termine dei lavori è previsto per inizio settembre, entro domenica 13/09.