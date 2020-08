Moscato, vendemmia al via con le migliori premesse. Da Torino via libera alle rese

E’ atteso per gli ultimi giorni di questa settimana il via alle operazioni di vendemmia delle uve Moscato prodotte nei 51 comuni facenti parte del disciplinare della denominazione.



A precedere la fase finale di una stagione vinicola che secondo Confagricoltura si preannuncia "di ottima qualità" (leggi anche qui), la conferma, da parte della Regione Piemonte, delle rese relative al Moscato d’Asti e all’Asti Docg, che nelle scorse settimane il Consorzio dell’Asti aveva proposto col parere positivo delle organizzazioni professionali agricole sui valori già individuati per l’annata 2019.



Le rese stabilite sono pertanto le seguenti.



Asti spumante DOCG – Moscato d’Asti DOCG

- Resa massima: 9,0 t/ha, equivalenti a 67,5 hl/ha

- Riserva vendemmiale: 1,0 t/ha, equivalenti a 7,5 hl/ha



Asti metodo classico DOCG

- Resa massima: 8,0 t/ha equivalenti a 48 hl/ha



Moscato d’Asti vendemmia tardiva DOCG

- Resa massima: 6,0 t/ha equivalenti a 30 hl/ha



Moscato d’Asti Canelli e Moscato d’Asti Strevi DOCG

- Resa massima: 9,0 t/ha, equivalenti a 67,5 hl/ha

- Riserva vendemmiale: 0,5 t/ha, equivalenti a 3,75 hl/ha



Moscato d’Asti Santa Vittoria DOCG

- Resa vendemmiale: 9,0 t/ha equivalenti a 64,8 hl/ha;



Per tutte le altre menzioni con resa inferiore a 9,0 t/ha vige quanto stabilito dal disciplinare di produzione.



È consentito utilizzare le uve e i mosti eccedenti la resa a DOCG per le produzioni di:

- mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato (tale dicitura non è da intendersi quale destinazione finale delle uve, ma esclusivamente come prodotto intermedio nell’elaborazione di vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza l’utilizzo dell’indicazione della varietà “Moscato”);

- ogni altra destinazione consentita dalla normativa vigente in materia.



In allegato il provvedimento regionale di riduzione delle rese.