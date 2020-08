Atletica Mondovì Acqua S.Bernardo: trasferta positiva al Meeting “Gomitolo di Lana”

Biella ha ospitato la 16ª edizione del Meeting Nazionale del Gomitolo di Lana.

Nel programma gare spazio alle categorie giovanili, con prove di contorno per gli assoluti.

L’Atletica Mondovì - Acqua San Bernardo si è presentata alla manifestazione con una squadra numerosa e competitiva che si è distinta con le buone prestazioni dei singoli. Ampiamente soddisfatti quindi i tecnici della trasferta biellese Ferdinando Pace e Augusto Griseri.

Rebecca Roà, all’esordio dopo il lock down, è stata impegnata sui 300 metri cadette dove ha chiuso al 5° posto con il crono di 45”22, molto vicina alla vincitrice Agnese Pilla prima in 44”54 (Atletica Voghera): una bella iniezione di fiducia per la giovane Roà.

Tra i cadetti esordio con il botto per Zhan Jiayi in 40”94 anche se il 4° posto che sta un po’ stretto al carruccese: una migliore distribuzione dello sforzo gli avrebbe permesso di lottare per il secondo posto (primo Samuel Dunn 38”67). In gara anche Davide Rolfi che ha chiuso la sua fatica in 7ª posizione con 42”42. Entrambi poi sono stati impegnati nel salto in lungo dove Davide è atterrato a 4,89 mt (5°), mentre Jiay si è fermato a 4,79 mt (8°).

Nella categoria ragazzi si segnala il 46”41 di Federico Palladino (Poli di Carrù) con il quale è giunto 4°.

Quasi tutti al record personale i mezzofondisti impegnati nelle prove più lunghe. Sui 1000 cadette Caterina Boetti è scesa a 3’39”03 proseguendo nel suo percorso di crescita, mentre tra i maschi Filippo Curti ha concluso al 5° posto in 2’53”41 trascinando al p.b. Tommaso Bosio con 3’08”92 e Pietro Vieno 3’14”37.

A livello assoluto sui 1.500 metri, ottima prestazione per la new entry Alberto Boetti che abbatte il suo precedente limite personale portandosi a 4’13”14; per lui la soddisfazione dell’8° posto (4° Junior), ma di vincere la seconda batteria per “distacco” con una volata lunga lanciata al giro finale e il minimo per i campionati italiani sempre più vicino. Maiuscola anche la prova di Eugenio Bonelli finito nella terza serie che ha corso in testa solitaria dal primo all’ultimo metro con il cronometro fermato a 4’21”84: per lui ottimo 16° a fronte degli oltre 50 partenti. In gara con gli assoluti anche l’allievo Marco Galliano che ha completato la sua fatica in 4’49”01.