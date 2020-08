Casteldelfino, domenica 30 agosto la cerimonia per il centenario della lapide del campanile della chiesa di Santa Margherita

Nel 1920 alla base della parete Est del campanile venne posta una lapide in bronzo recante un volto e alcuni stemmi di tre comuni dell’alta valle, in bassorilievo con la seguente iscrizione: “Al Marchese Marco di Saluzzo, Senatore del Regno, promotore tenace della comunicazione stradale fra questi comuni alpestri, durante la guerra di redenzione generoso confortatore dei combattenti, delle loro famiglie e degli orfani. I valligiani di Casteldelfino, Bellino e Pontechianale, anno d.ni MCMXX - Noch noch”.

“Noch noch” è il motto dei Marchesi di Saluzzo.

La lapide fu realizzata dal conte Annibale Galateri di Genola.

Un mese fa è stata pulita e restaurata in occasione del Centenario.



Domenica 30 agosto 2020 si svolgerà la commemorazione del centenario, col seguente programma:



- ore 12.15, deposizione di fiori alla lapide a lui dedicata, posta sul campanile della chiesa parrocchiale di Santa Margherita di Casteldelfino;

- ore 12.30, esecuzione della canzone “Il testamento del capitano” nella versione antica raccolta da Costantino Nigra e Leone Sinigaglia, che ricorda la morte del marchese di Saluzzo Michele Antonio (1528), a cura del maestro Claudio BOGLIO e del tenore Nino MONTERSINO.



Dalle ore 15, presso le “Casermette” di Casteldelfino in via Provinciale, varie personalità si alterneranno per esprimere il loro pensiero. E’ atteso anche il governatore Alberto Cirio, salvo impegni dell’ultimo momento, e anche l’ingegner Marco Galateri di Genola:

- Cav. Alberto ANELLO, Sindaco di Casteldelfino, saluto;

- Avv. Gianpiero BOSCHERO, La lapide in onore del marchese Marco di Saluzzo;

- March. Carlo Gustavo DEL CARRETTO DI SALUZZO, Ricordi di famiglia;

- Prof. Giuseppe BERNARD, La figura del marchese Marco di Saluzzo nella stampa locale;

- Prof. Emanuele FORZINETTI, Il marchese Marco di Saluzzo, sottosegretario di Stato e senatore del Regno;

- Prof. Rinaldo COMBA, conclusioni.