Migranti positivi al Covid in un albergo di Prato Nevoso? La Regione dice "no", si cerca soluzione alternativa

"In settimana troveremo una soluzione che risponda alle esigenze della sanità pubblica senza penalizzare i legittimi interessi dei territori né frustrare l’intenso lavoro fatto dalla Regione per il rilancio delle località turistiche piemontesi".



Così l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi interviene sul caso scoppiato nella località montana del Monregalese, dove un certo clamore e altrettanto disappunto ha suscitato il diffondersi della notizia relativa all’imminente arrivo in paese – dal 1° settembre – di un gruppo di una quarantina di migranti positivi al Covid-19. Persone provenienti da diverse zone d’Italia, destinate a fermarsi per tre mesi in una struttura ricettiva del posto, già in passato meta di rifugiati, l’unica ad avanzare una manifestazione d’interesse rispetto a un bando di affidamento che l’Asl Cn1 aveva pubblicato su mandato del Ministero della Salute, alla ricerca di sistemazioni nelle quali collocare soggetti che, positivi al tampone e asintomatici, non disporrebbero di un luogo dove trascorrere il necessario periodo di quarantena.



A portare il caso all’attenzione della Giunta Cirio è stato il vicepresidente Fabio Carosso, che al nostro giornale spiega come "l’accoglienza è un dovere al quale non intendiamo sottrarci, ma secondo percorsi che non possono fare a meno del buonsenso. Nelle località turistiche piemontesi e in quelle montane in particolare si sta facendo un intenso lavoro per recuperare quanto perso col lockdown e il blocco delle frontiere. La stagione estiva è ancora in corso, all’insegna di una promettente ripresa, mentre già da ottobre ottobre si ragionerà in vista di quella invernale. Sarebbe quindi più sensato guardare ad altre zone vicine, come quelle del Fossanese e Saviglianese, colpite altrettanto duramente dal fermo e dove ci sono strutture che, meno toccate da questo tipo di dinamica e stagionalità, hanno altrettanto bisogno di lavorare".



Dello stesso avviso il collega Icardi, che sul caso ieri, lunedì 24 agosto, presso la sede dell’Asl ha presieduto un vertice al quale hanno partecipato il direttore generale della Cn1, il prefetto di Cuneo, il sindaco di Frabosa Sottana e una rappresentanza dei commercianti della frazione.

"Probabilmente non è stato opportunamente valutato l’impatto sociale di una simile scelta – spiega l'assessore regionale –, anche se va detto che parliamo di una struttura lontana e isolata rispetto alla frazione, e che i suoi ospiti sarebbero stati destinati a rimanere chiusi al suo interno per l'intero periodo. In ogni caso ritengo opportuno e ho chiesto ai rappresentanti delle istituzioni interessate che si lavori in tempi rapidi per trovare una soluzione alternativa, all’insegna del buonsenso. Ad oggi posso dire che nessun arrivo è previsto per la scadenza del 1° settembre, mentre confido che già entro un paio di giorni si possa individuare una destinazione diversa per queste persone".



Sul tema ha intanto preso posizione Confindustria Cuneo e in particolare Roberto Gosso, presidente di “Cuneo Neve”, l’organismo che, sotto l’egida dell’associazione datoriale, raggruppa gli impianti sciistici della Granda: "Le stazioni del Cuneese – spiega – stanno profondendo grandi sforzi economici e sostenendo forti investimenti per promuovere il turismo invernale, col supporto di Regione, Provincia e Atl. Come possiamo pensare di vanificare tutto connotando una località sciistica di punta come Prato Nevoso come potenzialmente pericolosa? Abbiamo fiducia nei nostri amministratori e in chi bada alla nostra sicurezza sanitaria e sociale, ma una località penalizzata a livello di immagine ne risentirà a livello di concorrenzialità. L’opinione pubblica tante volte agisce 'di pancia', irrazionalmente, e quando sceglie una meta turistica non vuole avere paura".