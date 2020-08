Peveragno, successo anche per l’ultima serata di "FrolEvents"

Coi limiti e le regole dettate dalla emergenza sanitaria, si è chiusa con un successo anche la terza e ultima serata agostana di «FrolEvents», organizzata dalla Pro Loco guidata da Daniele Cordoni (in piazza Toselli, ma la seconda tra piazza Santa Maria e via Prieri).



Tra le varie associazioni coinvolte (dalle «Majorettes Scarlet Stars», alla Banda Musicale, alla «Compagnia del Birùn»), il momento finale è stato, sabato sera 22 (dopo il 1° e l’8), dei «Gai Saber» e dei loro giovani «Saber Systeme».



Piazza Toselli (con una Pro Loco attenta a controllare gli accessi alle sedie collocate centralmente, molti han preferito star sui lati, con mascherine) è tornata a essere uno spazio allegro dal sapore provenzale, con i «Gai Saber» che, attraverso le note e le voci di Chiara Bosonetto e della lettrice Vilma Ghigho, hanno portato in scena piccola parte del loro immenso repertorio, arricchito da tanti spettacoli multimediali, storie in costume ambientate nel Medioevo, tra Signori di Forfice crudelissimi, clero complice, rabbia popolare, angeli e demoni, bene e male.



I «Saber Systeme», cresciuti insieme, «amici da sempre», anche loro alla prima esibizione dopo mesi di sospensione per l’epidemia (che è anche costata la loro trasferta africana, in Costa d’Avorio), hanno riproposto un discorso «etnico», pieno di ritmo ed energia giovanili, a «trecentosessanta gradi», aperto, partendo dalle radici locali, a tutte le lingue, naturali e nazionali, del mondo. Grande è stata la presenza scenica dei protagonisti in entrambi i momenti.



Ora si affronta uno stano settembre, mese storico della «festa patronale», quest’anno tra pandemia e appuntamento elettorale locale del 20 e 21.