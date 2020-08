Saluzzo: residenza Tapparelli, negativi anche i secondi tamponi Covid effettuati su 232 persone

La Direzione della Residenza Emanuele Tapparelli informa che anche il secondo screening di tamponi diagnostici Covid, effettuati nei giorni scorsi su 232 persone, tutti gli ospiti dei nuclei, personale e staff della struttura, hanno dato esito negativo.

I due prelievi, a distanza di 14 giorni, sono stati eseguiti in seguito all’accertamento, ad inizio del mese di agosto di tre positività al Covid 19, due tra gli ospiti della Rsa (ricoverati in ospedale a Saluzzo ) e un operatore notturno Oss (in isolamento fiduciario).

Con la notizia, i grazie del presidente dell’ente Roberto Bertola e degli amministratori: “Si ringrazia il personale della Rsa 1 e tutto il personale restante per aver affrontato questo difficile momento con professionalità ed estremo impegno.

Grazie agli ospiti e ai famigliari che pazientemente hanno superato il faticoso periodo di isolamento.

Un doveroso ringraziamento al Sisp di Saluzzo nella persona del dottor Montù, della dottoressa Murialdo e a tutti i collaboratori che in questo periodo sono stati sempre attenti e puntuali nel fornire supporto alla nostra Residenza.

Grazie al dottor Ghigo, direttore del Distretto di Saluzzo e all’ing. Giordana della Commissione di vigilanza per il loro prezioso aiuto.

Auguriamo ai nostri ospiti che ancora sono ricoverati presso la Medicina Covid di Saluzzo una pronta guarigione".