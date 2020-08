Dronero, due feriti gravi in uno scontro tra auto e bici

Sono stati entrambi consegnati alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Croce di Cuneo le due persone risultate ferite in un incidente verificatosi intorno alle 17.30 di oggi, martedì 25 agosto, a Dronero.



Il sinistro, verificatosi sul Ponte Nuovo, ha visto coinvolti un’auto e due ciclisti: una donna, L.B., di 59 anni, trasportata in ospedale in codice rosso, e un uomo, S.G., di 67, ricoverato con un codice giallo.