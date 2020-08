Fuga di gas a Margarita, evacuate due palazzine

Ha richiesto l’evacuazione di quattro alloggi e di un bar, posti all’interno di due palazzine, la fuga di gas verificatasi in mattinata nel centro storico di Margarita, al civico 1 di via Generale Remigio Vigliero.



A provocarla la rottura di una condotta causata da alcuni operai impegnati sul posto in un’opera di escavazione, con un mezzo per il movimento terra.



L’allarme presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo è scattato poco prima delle 10 di questa mattina, martedì 25 agosto.

Pronto l’invio di una squadra che, individuato il punto della perdita, ha presidiato la zona e disposto il temporaneo sgombero delle vicine case, in attesa che l’arrivo delle squadre di pronto intervento della società del gas consentisse di ovviare alla rottura e ripristinare – poco prima di mezzogiorno – il normale funzionamento della condotta danneggiata.