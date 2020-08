Scopriamo qual è il metodo migliore per imparare l’Inglese

Il metodo migliore per imparare l'Inglese

Rispondere alla domanda su quale sia il modo migliore per imparare la lingua Inglese è molto difficile. Il motivo principale è perché non esiste un unico metodo di studio e, inoltre, “il metodo migliore” varia anche in base alle attitudine e alla persona che deve imparare la lingua. Utenti differenti hanno obiettivi diversi, vivono in ambienti diversi, hanno esigenze e necessità personali differenti e, soprattutto, hanno un metodo di apprendimento del tutto personale. Tuttavia ci sono molti metodi che si possono provare per raggiungere questo obbiettivo. Pensando, ad esempio, alla spinta offerta dalle nuove tecnologie come i telefonini portili, oggi è possibili prepararsi per un esame grazie agli appunti in formato digitale, seguire in diretta streaming un evento oppure tenere sotto controllo italy-bonusesfinder.com/slots per cercare le proposte di macchinette da gioco - il tutto comodamente sul treno mentre si va a lavoro o all’università per seguire una lezione. Come potenziale studente di inglese, puoi scegliere tra:

Studiare da solo utilizzando diversi strumenti come libri, riviste, fumetti, canzoni, programmi TV, notizie, video e film in lingua Inglese. Anche Internet e i social network possono essere di aiuto se vuoi fare progressi da solo; grazie alla potenza dei social ad esempio, puoi cercare gruppi o persone anglofone e interagire molto facilmente con loro.

Studiare frequentando una scuola o un istituto. Se scegli quest'ultima soluzione, è importante che tu comprenda i vari metodi e tecniche offerte dalla scuola o dall’istituto, per poter scegliere quello che meglio si adatta alle tue esigenze, che ti permetta di godere e di trarre profitto il più possibile dal tuo apprendimento.

Quali sono i diversi metodi per imparare l'inglese?

Metodo audio-linguistico: l’obiettivo di questo metodo è quello di imparare a comunicare automaticamente. L’approccio di base previsto è quello di ripetere gli stessi schemi di dialogo e frasi su situazioni che appartengono al quotidiano. La pratica si basa su esercizi, ripetuti fino a quando la risposta degli studenti è automatica. Questo metodo prevede pochissima spiegazione della parte grammaticale. Spesso si tratta di un metodo utilizzato con i bambini alle prime armi con una nuova lingua.

Metodo di traduzione grammaticale: un metodo utilizzato per imparare le lingue classiche, ma che non rientra nei contesti di studio accademici tradizionali. L’obiettivo è quello di imparare le regole grammaticali e il vocabolario della lingua Inglese per leggere e comprendere i brani letterari. Questo metodo può essere valido se si vuole trarre profitto dallo studio e dall’analisi delle regole grammaticali della lingua da imparare, praticando attraverso esercizi di traduzione, così da ampliare nel contempo anche il vocabolario personale.

Metodo diretto: questo metodo nasce come reazione all'approccio della traduzione grammaticale. L’obiettivo è quello di imparare facendo pratica, pensando e comunicando usando frasi e strutture nel proprio quotidiano in lingua Inglese, in maniera spontanea e naturale.

È importante che anche gli insegnanti sappiano approcciarsi con i propri studenti nella giusta misura. Per questo motivo esistono vari tipologie di approccio come:

Approccio di base: gli studenti sviluppano abilità interagendo con il loro insegnante utilizzando domande e risposte. Il vocabolario viene insegnato attraverso immagini o oggetti reali.

Approccio comunicativo avanzato: gli studenti devono imparare a comunicare con successo sforzandosi di interloquire solo in lingua Inglese mentre interagiscono con l'insegnante.

Esistono comunque molti altri metodi e tecniche per studiare una lingua. Un altro metodo molto valido che vale la pena menzionarne, oltre a quelli citati, è l’apprendimento misto. Probabilmente uno tra i più efficaci metodi pensati per l’interazione tra studente e insegnante. Che cos'è esattamente l'apprendimento misto? Una combinazione di apprendimento faccia a faccia, in classe oppure online. Questo approccio permette sia agli studenti che agli insegnanti di dover cambiare il proprio approccio verso l'apprendimento ambo i lati. Deve essere attentamente progettato utilizzando strategie personalizzate per bilanciare e arricchire l'uso dei contenuti sia in classe che via web. Fornisce un'esperienza di apprendimento completa e offre allo studente, ma anche all’insegnate, una sorta di controllo su tempo, sul luogo e sull’andamento della lezione.