Beinette, trattori in sfilata per l’omaggio a San Magno

Buona partecipazione hanno avuto, nella festa beinettese di San Magno, le serate al luna park, in piazza Salvo D’Acquisto (aperto ancora sino a oggi, 25 agosto, con le massime raccomandazioni relative a distanze, mascherine e biglietti contingentati), ma soprattutto la santa messa di domenica mattina, 23 agosto, a «porte aperte», con tanti sul sagrato.



Dopo la funzione non è mancata la tradizionale, allegra e applaudita sfilata dei trattori, una delle maggiori non solo della zona, con protagonista il mondo agricolo locale (San Magno è uno dei protettori dei lavori dei campi, Beinette ha profonde radici contadine), le sue famiglie, i suoi mezzi, vecchi e nuovi (ben una ottantina quest’anno), tutti sempre più attenti al rispetto della sicurezza, mostrati con orgoglio.



Il rione Piazza (quello intorno alla centralissima Piazza Umberto I, della chiesa) inalberava anche grande striscione di benvenuto, in blu.